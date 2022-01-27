Улицы перекрыты, гражданских не пускают на завод: подробности с места стрельбы на Южмаше в Днепре
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Преступника все еще не удалось задержать.
В Днепре после расстрела военнослужащих 20-летним Нацгвардейцем территорию Южного машиностроительного завода полностью оцепили. Сотрудники предприятия лишены возможности попасть на работу, а ближайшие улицы перекрыты.
Об этом свидетельствует видео с места событий, опубликованное местным изданием "Информатор" в четверг, 27 января.
Известно, что 20-летнего Артемия Рябчука, который во время получения оружия внезапно открыл стрельбу по сослуживцам, убил 5 человек и ранил еще столько же, все еще не удалось задержать.
Территорию предприятия оцепили по периметру сотрудники патрульной полиции. Попасть к заводу сейчас невозможно. Не пропускают даже сотрудников завода, которые утром пришли туда на работу.
Люди начали собираться на проходной. На кадрах видно несколько десятков человек, к которым подходит сотрудник полиции с просьбой не толпиться в одном месте и разойтись. При этом никаких объяснений произошедшего он не предоставляет.
На момент выхода новости территория завода полностью закрыта. Также перекрыты ближайшие улицы — Криворожская, Титова и Рабочая. Движения транспорта на этом участке дороги также полностью остановлено.
На месте работает полиция и несколько карет скорой помощи.
Напомним, что трагедия в Днепре произошла около 3:40 ночи 27 января, когда во время выдачи оружия 20-летний нацгвардеец открыл огонь по своим сослуживцам и расстрелял 10 человек.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Буковеле двое мужчин открыли стрельбу из пистолета в общественном месте. Отбирать оружие у нарушителей закона пришлось полицейским.
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