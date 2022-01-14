Укр

В Буковеле - стрельба в отеле: агрессоры угрожали соседям при копах (видео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Соседи нашли гильзы Новость обновлена 14 января 2022, 07:52
Соседи нашли гильзы

Насчитали несколько десятков выстрелов.

В ночь Старого Нового года в Буковеле произошел инцидент — двое мужчин стреляли из оружия в общественном месте.

Видео из отеля Home Hotel выложил Константин Рябченко. Он заснял двух мужчин, которые пытаются выстрелить из предмета, похожего на короткоствольный пистолет, но у них не выходит — оружие дает осечку за осечкой.

Автор видео рассказал, что до этого они отстреляли уже две обоймы. Была вызвана полиция, которая забрала у них травматическое оружие. Внимание — на видео ненормативная лексика 18+

Как рассказал Константин, один из них представился отставным полковником, также автору видео за съемку угрожали. В комментариях многие пользователи предположили возможное поведение мужчин, если бы действие продолжилось.

Детали также сообщил Павел Кашук, по его словам после вызова полиции приехало два экипажа. Разговор шел мирно, пока один из жильцов не сообщил, что будет писать заявление. Тогда конфликт усилился и начали звучать угрозы расправы. К стрелкам присоединилась "дама в розовом".

При этом полиция никого не задерживает и изъяв оружие уезжает. Павел задается вопросом, какая ответственность ждет полицейских, если агрессоры достанут другое оружие и будут стрелять в соседей.

Ранее "Телеграф" писал про ссору на харьковском рынке, когда аргументом одной из сторон стали выстрелы.

Теги:
#Карпаты #Ивано-Франковская область #Стрельба #Буковель
Соседи нашли гильзы
Украина
В Буковеле - стрельба в отеле: агрессоры угрожали соседям при копах (видео 18+)
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