У Буковелі — стрілянина в готелі: агресори погрожували сусідам при копах (відео 18+)

Нарахували кілька десятків пострілів.

У ніч Старого Нового року у Буковелі стався інцидент – двоє чоловіків стріляли зі зброї у громадському місці.

Відео з готелю Home Hotel виклав Костянтин Рябченко. Він зняв двох чоловіків, які намагаються вистрілити з предмета, схожого на короткоствольний пістолет, але у них не виходить — зброя дає осічку за осічкою.

Автор відео розповів, що до цього вони відстріляли вже дві обойми. Було викликано поліцію, яка забрала у них травматичну зброю. Увага — на відео ненормативна лексика 18+.

Як розповів Костянтин, один із них представився відставним полковником, також автору відео за зйомку погрожували. У коментарях багато користувачів припустили можливу поведінку чоловіків, якби дія тривала.

Деталі також повідомив Павло Кашук, за його словами після виклику поліції приїхало два екіпажі. Розмова йшла мирно, поки один із мешканців не повідомив, що писатиме заяву. Тоді конфлікт посилився і почала звучати загроза розправи. До стрілків приєдналася "дама у рожевому".

При цьому поліція нікого не затримує та вилучивши зброю їде. Павло запитує, яка відповідальність чекає поліцейських, якщо агресори дістануть іншу зброю і стрілятимуть у сусідів.

Раніше "Телеграф" писав про сварку на харківському ринку, коли аргументом однієї зі сторін стали постріли.