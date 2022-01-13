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Старий Новий рік: найкращі привітання, картинки та листівки на 14 січня

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Вітання зі Старим Новим роком
Вітання зі Старим Новим роком

В Україні Старий Новий рік святкують у ніч із 13 на 14 січня.

У 2022 році Старий Новий рік припадає у ніч із четверга на п’ятницю. Офіційно вихідного цього дня немає, але більшість українців відзначатимуть це свято. Крім того, 13 січня святкують Щедрий вечір або Маланки, коли "водять козу", співають щедрівки, а на ранок 14 січня "посівають".

Ще цього вечора влаштовують пишні застілля, бажають одне одному добра та щастя.

"Телеграф" підготував для вас найкращі побажання зі Старим Новим роком, щоб ви могли привітати своїх рідних та друзів.

Листівка зі Старим Новим роком
Листівка зі Старим Новим роком

Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю позбавитись від усього старого та непотрібного, бажаю з нової сторінки розпочати цей рік. І нехай він буде добрим та вдалим. Бажаю сяяти від щастя, наче ялинка від гірлянд, бажаю, щоб святковий настрій у тебе був кожен день.

Вітання зі Старим Новим роком
Вітання зі Старим Новим роком

Рій Старий свято особливе,

Він забирає з хати неважливе.

Лиш добро в замін приносить,

Нічого від господаря не просить.

Щоб панувало завжди свято,

Жила родина вся крилато.

Щоб справи всі складались,

Гроші в бізнес вкладались.

Зі Старим Новим роком
Зі Старим Новим роком

Вас вітаю я із святом

Старим Новим роком,

Доля хай мішок з грошима

Вам підкине ненароком.

Щастя хай живе постійно

У вашій оселі,

Хай любов вас зігріває,

Пристрасть крутить в каруселі.

Вітання зі Старим Новим роком
Вітання зі Старим Новим роком
Зі Старим Новим роком
Зі Старим Новим роком

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

Окрім привітань зі Старим Новим роком, пропонуємо вам прочитати веселі щедрівки для дітей та дорослих.

Теги:
#Поздоровлення #Старий Новий рік #Щедрий вечір
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