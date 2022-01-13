Старый Новый год: лучшие поздравления, картинки и открытки на 14 января

В Украине Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января.

В 2022 году Старый Новый год припадает в ночь с четверга на пятницу. Официально выходного в этот день нет, но большинство украинцев будут отмечать этот праздник. Кроме того, 13 января празднуют Щедрый вечер або Маланки, когда "водят козу", поют щедровки, а на утро 14 января "посевают".

Еще в этот вечер устраивают пышные застолья, желают друг другу добра и счастья.

"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие пожелания со Старым Новым годом, чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей.

Со Старым Новым годом - открытка

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Дважды празднует народ

Добрый праздник — Новый год.

Счастья много не бывает,

Только праздничных хлопот.

Пусть под Старый Новый год

На дрожжах растет доход,

Жизнь такою сладкой станет,

Что на вкус как чистый мед.

Пусть удача бережет,

Пусть любовь тебя найдет,

Пусть подснежником зимою

Радость в сердце зацветет!

Поздравление со Старым Новым годом

Новый год уже миновал, уступив место "старому". Продолжаем посылать вам поздравления сказочного счастья, богатырского здоровья и неутомимой удачливости!

Этот Старый Новый год

Пусть обиды унесет,

И подарит радость, ласку,

Окунет вас в счастье, сказку!

Смоет грусть или тоску,

Принесет вам красоту,

И спокойствие, и мир,

На душе лишь счастья пир!

Пусть исполнятся мечты,

Что желаете так вы,

Только нежности, любви,

И здоровья, доброты!

Поздравление со Старым Новым годом

Все стариком его зовут,

А он младенец, две недели.

У ёлки пляшут и поют.

Опять в январские метели.

Для тех кто в самый Новый год

Забыл желанье загадать,

Второй закружит хоровод,

Год Старый Новый нам встречать.

Пусть этот праздник принесет,

Что не успел его коллега,

Деньжат на банковский ваш счёт,

Ещё, чтоб за окошком снега!

Не лишним будет пожелать

Здоровья всем, без исключений.

Чтоб вкусно есть и сладко спать,

И интересных приключений.

Чтоб жизнь нескучною была,

Большой зарплаты на работе.

Удача по пятам, чтоб шла

И стороной прошли заботы.

Поздравление со Старым Новым годом

И вновь у нас отличный повод

Собрать семью, друзей, родных,

Не страшен нам мороз и холод,

И свет снежинок заводных.

И Старый Новый год сегодня

Вступает вновь в свои права,

И мы желаем вам здоровья,

Удачи, счастья и добра!

Поздравление со Старым Новым годом

В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых — так же безгранична, а жизнь — прекрасна!

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления со Старым Новым годом: красивые стихи, открытки и картинки С 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю.

Кроме поздравлений со Старым Новым годом, предлагаем вам прочитать веселые щедровки для детей и взрослых.