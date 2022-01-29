Укр

"Она моментально затихла и всё": на Харьковщине 18-летняя девушка убила новорожденную дочь (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
247
Для девушки это уже второй ребенок
Для девушки это уже второй ребенок

Девушка заявила мужу, что отдала ребенка соцработникам.

В селе Безруки, что в Харьковской области, молодая мать в тайне от врачей родила ребенка, а затем задушила его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 18-летняя девушка, которая уже является матерью годовалого ребенка, родила девочку 23 января. Во время беременности она не состояла на учете в больнице, а потому врачи об этом не знали.

Роды принимал дома ее 25-летний муж.

25 января женщина убила младенца, а мужу заявила, что отдала его социальным работникам. Страшную правду обнаружила свекровь, которая выявила пакет с трупом в выгребной яме туалета во дворе 28 января. Сразу после этого она позвонила правоохранителям.

Женщина в содеянном созналась, заявив, что закрыла девочке рот и нос, вследствие чего та задохнулась.

"Она не плакала. Она моментально затихла и всё", — сказала она.

Против нее открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, 28 января в Мелитополе (Запорожская область) 14-летний подросток решил покончить с собой и выпрыгнул из балкона. Полученные травмы оказались смертельными.

Теги:
#Харьковская область #Полиция #Убийство
Раненые от рук "днепровского стрелка" находятся в больнице
Днепр
"Как же стыдно": украинцев удивили условия в больнице, где лечат раненных на "Южмаше" в Днепре
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Раненые от рук "днепровского стрелка" находятся в больнице
"Как же стыдно": украинцев удивили условия в больнице, где лечат раненных на "Южмаше" в Днепре
Дата публикации
Категория
Президент РФ Владимир Путин
В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия – Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Для девушки это уже второй ребенок
"Она моментально затихла и всё": на Харьковщине 18-летняя девушка убила новорожденную дочь (видео)
Дата публикации
Категория
Жанна Шарова
Не дышит сама: последние новости о состоянии 22-летней Жанны, раненной стрелком в Днепре
Дата публикации
Категория
Коронавирус унес 100 031 жизнь
Коронавирус забрал 100 тысяч жизней: где ситуация со смертностью хуже всего