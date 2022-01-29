"Вона моментально затихла і все": на Харківщині 18-річна дівчина вбила новонароджену доньку (відео)

Дівчина заявила чоловікові, що віддала дитину соцпрацівникам.

У селі Безруки, що на Харківщині, молода мати таємно від лікарів народила дитину, а потім задушила її.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що 18-річна дівчина, яка вже є матір’ю однорічної дитини, народила дівчинку 23 січня. Під час вагітності вона не була на обліку в лікарні, а тому лікарі про це не знали.

Пологи приймав удома її 25-річний чоловік.

25 січня жінка вбила немовля, а чоловікові заявила, що віддала його соціальним працівникам. Страшну правду виявила свекруха, яка виявила пакет із трупом у вигрібній ямі туалету у дворі 28 січня. Одразу після цього вона зателефонувала правоохоронцям.

Жінка у скоєному зізналася, заявивши, що закрила дівчинці рота і носа, внаслідок чого та задихнулася.

"Вона не плакала. Вона миттєво затихла і все", — сказала вона.

Проти неї відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, максимальне покарання нею передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як повідомлялося раніше, 28 січня в Мелітополі (Запорізька область) 14-річний підліток вирішив накласти на себе руки і вистрибнув з балкона. Отримані травми виявилися смертельними.