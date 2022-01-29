Рус

"Вона моментально затихла і все": на Харківщині 18-річна дівчина вбила новонароджену доньку (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1902
Для дівчини це вже друга дитина Новина оновлена 29 січня 2022, 17:27
Для дівчини це вже друга дитина

Дівчина заявила чоловікові, що віддала дитину соцпрацівникам.

У селі Безруки, що на Харківщині, молода мати таємно від лікарів народила дитину, а потім задушила її.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що 18-річна дівчина, яка вже є матір’ю однорічної дитини, народила дівчинку 23 січня. Під час вагітності вона не була на обліку в лікарні, а тому лікарі про це не знали.

Пологи приймав удома її 25-річний чоловік.

25 січня жінка вбила немовля, а чоловікові заявила, що віддала його соціальним працівникам. Страшну правду виявила свекруха, яка виявила пакет із трупом у вигрібній ямі туалету у дворі 28 січня. Одразу після цього вона зателефонувала правоохоронцям.

Жінка у скоєному зізналася, заявивши, що закрила дівчинці рота і носа, внаслідок чого та задихнулася.

"Вона не плакала. Вона миттєво затихла і все", — сказала вона.

Проти неї відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, максимальне покарання нею передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як повідомлялося раніше, 28 січня в Мелітополі (Запорізька область) 14-річний підліток вирішив накласти на себе руки і вистрибнув з балкона. Отримані травми виявилися смертельними.

Теги:
#Харківська область #Поліція #Вбивство
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
Новини Європи
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Рафаель Надаль — Данило Медведєв
Росіянин став посміховиськом у фіналі Australian Open, а Надаль влаштував неймовірний камбек (відео)
Дата публікації
Категорія
Мороз на початку лютого прийде у центральні регіони
Початок лютого підготував сюрприз: у які регіони прийде сильний мороз
Дата публікації
Категорія
Зловмисник покинув фургон на одній з центральних вулиць Василькова
Чоловіка забив молотком, а жінку - зарізав: нові деталі моторошного вбивства на Київщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Леонід Куравльов помер після перенесеного коронавірусу
Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов