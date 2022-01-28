Юнак викинувся з балкона 14-поверхівки: подробиці трагедії у Мелітополі

Причини вчинку поки що невідомі

Буквально в ніч на п'ятницю в Києві виявили без ознак життя та з петлею на шиї бізнесмена й раніше успішного спортсмена боксера-важковаговика Володимира Вірчиса, а вже сьогодні ввечері в Мелітополі Запорізької області до чергової частини районного управління поліції надійшло повідомлення про загибель підлітка.

А в Мелітополі Запорізької області 28 січня близько 17 години за спецлінією "102" до чергової частини районного управління поліції надійшло повідомлення про загибель підлітка.

Поліцейські виявили на ганку 14-поверхового житлового будинку на вулиці Університетській тіло хлопця, який упав з висоти. Внаслідок падіння неповнолітній отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

"Працівниками поліції встановлено, що загиблий — житель Мелітополя, хлопець 2005 року, учень одного з місцевих навчальних закладів. За попередньо зібраною інформацією, юнак вистрибнув з балкона 14-поверхового будинку за власними переконаннями з метою самогубства", — повідомили у місцевій поліції.

У будинку у центрі міста є спільні балкони

Слідчим вирішується питання щодо внесення матеріалів до Єдиного регістру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самовбивство").

Наскільки відомо з неофіційних джерел, юнак не проживав у цьому будинку. "У нас в будинку один під’їзд, але два входи — один до ліфта, інший вхід на сходи: перейти в квартири можна тільки по перехідному балкону, куди часто пробираються "гасити" чужі підлітки", — розповіла одна з мешканок багатоповерхівки.

Поруч із будинком – святково прикрашена центральна площа міста

Цей будинок знаходиться буквально за кілька десятків метрів від центральної площі міста, де ще досі стоїть новорічна ялинка і горить святкова ілюмінація.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, які могли призвести до самогубства успішну бізнес-вумен Тетяну Холодну з Бердичева.