Дітям погрожували: випливла нова версія смерті молодої матері на Житомирщині (відео)

На тілі загиблої немає тілесних ушкоджень, а всі вартісні речі знайшли поряд із бездиханним тілом, що й наштовхнуло поліцію на версію про ймовірне самогубство Тетяни, але згодом випливли нові факти у справі

У Житомирській області, яку трохи більше як тиждень тому сколихнула інформація про трагічну смерть молодої матері двох дітей та успішної бізнес-вумен Тетяни Холодної, дотепер тривають суперечки щодо версій її загибелі. У поліції переконані — жінка вчинила самогубство, адже її знайшли у зашморзі на одному з дерев у лісосмузі, розташованої за 100 метрів від дороги, проте рідні у таку версію вірити відмовляються та вимагають додаткового розслідування.

Як вдалося встановити в рамках розслідування, попри високу посаду та успішну кар'єру в рідному Бердичеві, жінка мала певні фінансові проблеми, які могли підштовхнути її на непоправний вчинок та довести до самогубства. Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Згідно з наявною інформацією, Тетяна очолювала одне з бердичівських відділень швидкозайму і саме у день смерті мала їхати до Новограда-Волинського, аби відвезти звіт керуючому компанії. За словами чоловіка загиблої, молода матір не могла вчинити самогубство з власної волі та додав, що тривалий час її тероризували колектори, хоча кредитів родина нібито не мала. Також він додав, що дізнався про це випадково, з переписки у телефоні коханої, в якій окрім погроз самій жінці, погрожували й розправою над рідним братом та дітьми. Яка сума обговорювалася зараз залишається загадкою.

Трагічна загибель жительки Житомирщини

Нагадаємо, що у день зникнення Тетяна востаннє виходила на зв'язок із чоловіком, коли була на вокзалі, звідки прямувала у відрядження до іншого міста. Вона повідомила що купила квиток і сідає на автобус, після чого зв'язок із нею обірвався.

Не доїхавши до місця призначення жінка раптово вийшла одразу за Житомиром — у Березівці, а після кількох днів безперестанних пошуків її бездиханне тіло знайшли повішеним на дереві за сто метрів від проїжджої частини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі на території лікарні випадково знайшли труп молодої жінки. Тіло, закидане старим мотлохом, лежало на підлозі у закинутій аптеці. Зараз особу загиблої з'ясовують правоохоронці.