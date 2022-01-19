Знайшли повішеною на власному шарфі: подробиці загадкової загибелі бізнес-леді під час відрядження в Житомирській області (фото)

Тетяну вважають успішною жінкою та прекрасною матір'ю

На Житомирщині після тривалих пошуків знайшли тіло жительки міста Бердичева Тетяни Холодної. Поліція розглядає версію самогубства, але родичі та близькі померлої у такий трагічний розвиток подій не вірять та закликають правоохоронців провести додаткові перевірки.

Як повідомляє видання "Обозреватель", у жінки залишилися люблячий чоловік та двійко маленьких дітей — 11-річна дівчинка та 5-річний хлопчик.

Родина Тетяни Холодної

Місцеві вважають Тетяну Холодну успішною бізнеследі, яка ніколи не зупинялася на досягнутому та завжди була готовою до нових звершень. Жінка тривалий час перебувала на посаді керівника філії компанії "Мікрокредит" в Житомирській області, була хорошою мамою та люблячою дружиною.

У день смерті Тетяна їхала у відрядження до іншого міста. Труп молодої матері знайшли через чотири дні пошуків, повішеним на дереві у лісі, за 70 км від дому.

Зараз у поліції переконані, що жінка вчинила самогубство, проте близькі таку версію навіть не розглядають. Однією з вагомих причин, вважають те, що останній дзвінок, який робила зі свого мобільного померла, був на спецлінію правоохоронців — 102.

Як було встановлено в рамках слідства, 33-річна Тетяна Холодна проживала у райцентрі Житомирської області зі своєю родиною. 11 січня вона планувала поїхати у відрядження до Новограда-Волинського, придбала квиток на вокзалі, близько 11:30 зателефонувала чоловікові та повідомила, що очікує на автобус до Олевська. Проїхавши в салоні рейсової маршрутки лише 20 кілометрів, Тетяна вийшла на зупинці у селі Березівка, після чого зв'язок із нею обірвався.

Водій транспортного засобу, який в той день віз померлу, жінку пам'ятає. За його словами на зупинці тоді виходили лише двоє людей — Тетяна та ще одна пасажирка. Причин, які могли б спровокувати її вийти, не доїхавши до місця призначення, чоловік не знає, адже жодних конфліктів в автобусі не помітив.

Вже ближче до вечора, о 17-ій, чоловік Холодної подзвонив до поліції та повідомив про її зникнення, адже у філії компанії вона так і не з'явилася, а на телефонні дзвінки не відповідала.

Тетяна Холодна з чоловіком

На пошуки, які тривали чотири дні, були залучені всі знайомі жінки, її родичі та поліція. Труп Тетяни знайшли буквально за двісті метрів від траси Київ – Чоп, неподалік від військового містечка. Вона висіла на чорному шарфі на гілці дерева. Одяг, мобільний телефон, гаманець із банківськими картками та документи були при ній.

Усе це змушує правоохоронців вважати, що молода матір вчинила самогубство, таких же висновків дійшли й судмедексперти, які не виявили на тілі померлої жодних травм. Проте друзі та родичі із цим категорично не згодні та закликають копів провести додаткові розслідування.

За словами родичів померлої, у поліції нормальних розшуків не проводили, навіть труп Тетяни знайшли не вони, а сестра куми Тетяни із чоловіком. Також на думки про вбивство жінки рідних наштовхує те, що останні три дзвінки з телефону померлої були кумі, матері та у поліцію, на номер 102. Те, що Тетяна Холодна перед смертю дзвонила правоохоронцям та наявність вартісних особистих речей молодої матері дають ще більше підстав її рідним та знайомим сумніватися в її самогубстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у соцмережах шириться інформація про те, що жительку Житомирщини перед смертю могли бачити мешканці одного з сіл під Житомиром. Вона зверталася до людей із проханням підказати коротку дорогу до Житомира.