Нашли повешенной на собственном шарфе: подробности загадочной гибели бизнес-вумен во время командировки в Житомирской области (фото)

Татьяну считают успешной женщиной и прекрасной матерью

В Житомирской области после длительных поисков нашли тело жительницы города Бердичева Татьяны Холодной. Полиция рассматривает версию самоубийства, но родственники и близкие умершей в такое трагическое развитие событий не верят и призывают правоохранителей провести дополнительные проверки.

Как сообщает издание "Обозреватель", у женщины остались любящий муж и двое маленьких детей — 11-летняя девочка и 5-летний мальчик.

Семья Татьяны Холодной

Местные считают Татьяну Холодную успешной бизнес-леди, которая никогда не останавливалась на достигнутом и всегда была готова к новым свершениям. Женщина долгое время занимала должность руководителя филиала компании "Микрокредит" в Житомирской области, была хорошей мамой и любящей женой.

В день смерти Татьяна ехала в командировку в другой город. Труп молодой матери был найден через четыре дня поисков, повешенным на дереве в лесу, в 70 км от дома.

Сейчас в полиции убеждены, что женщина покончила жизнь самоубийством, однако близкие такую версию даже не рассматривают. Одной из веских причин считают то, что последний звонок, который совершала со своего мобильного умершая, был на спецлинию правоохранителей — 102.

Как было установлено в рамках следствия, 33-летняя Татьяна Холодная проживала в райцентре Житомирской области со своей семьей. 11 января она планировала поехать в командировку в Новоград-Волынский, приобрела билет на вокзале, около 11:30 позвонила по телефону мужу и сообщила, что ожидает автобус в Олевск. Проехав в салоне рейсовой маршрутки всего 20 километров, Татьяна вышла на остановке в селе Березовка, после чего связь с ней оборвалась.

Водитель транспортного средства, который в тот день вез умершую, помнит женщину. По его словам, на остановке тогда выходили только два человека — Татьяна и еще одна пассажирка. Причин, которые могли бы спровоцировать её выйти, не доехав до места назначения, мужчина не знает, ведь никаких конфликтов в автобусе не заметил.

Уже ближе к вечеру, в 17.00, мужчина Холодной позвонил в полицию и сообщил об ее исчезновении, ведь в филиале компании она так и не появилась, а на телефонные звонки не отвечала.

Татьяна Холодная с мужем

На поиски, продолжавшиеся четыре дня, были привлечены все знакомые женщины, ее родственники и полиция. Труп Татьяны нашли буквально в двухстах метрах от трассы Киев – Чоп, неподалеку от военного городка. Она висела на черном шарфе на ветке дерева. Одежда, мобильный телефон, кошелек с банковскими картами и документы были при ней.

Все это заставляет правоохранителей считать, что молодая мать совершила самоубийство, к таким же выводам пришли и судмедэксперты, которые не обнаружили на теле умершей никаких травм. Однако друзья и родственники с этим категорически не согласны и призывают копов провести дополнительные расследования.

По словам родственников умершей, в полиции нормальных розысков не проводили, даже труп Татьяны обнаружили не они, а сестра кумы Татьяны с мужем. Также по мнению об убийстве женщины родных наталкивает то, что последние три звонка с телефона умершей были куме, матери и в полицию, на номер 102. То, что Татьяна Холодная перед смертью звонила правоохранителям и наличие стоящих личных вещей молодой матери дают еще больше оснований ее родным и знакомым сомневаться в ее самоубийстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в соцсетях распространяется информация о том, что жительницу Житомирщины перед смертью могли видеть жители одного из сел под Житомиром. Она обращалась к людям с просьбой подсказать короткую дорогу в Житомир.