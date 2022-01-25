Детям угрожали: появилась новая версия смерти молодой матери на Житомирщине (видео)

На теле погибшей нет телесных повреждений, а все дорогие вещи нашли рядом с ним, что и натолкнуло полицию на версию о вероятном самоубийстве Татьяны, но впоследствии в деле появились новые зацепки

В Житомирской области, которую чуть больше недели назад всколыхнула информация о трагической смерти молодой матери двух детей и успешной бизнес-вумен Татьяны Холодной, до сих пор продолжаются споры по поводу версий ее гибели. В полиции убеждены — женщина совершила самоубийство, ведь ее нашли повешенной на одном из деревьев в лесополосе, расположенной в 100 метрах от дороги, однако родные в такую версию верить отказываются и требуют дополнительного расследования.

Как удалось установить в рамках расследования, несмотря на высокую должность и успешную карьеру в родном Бердичеве, у женщины были определенные финансовые проблемы, которые могли подтолкнуть ее на непоправимый поступок и довести до самоубийства. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Согласно имеющейся информации, Татьяна возглавляла одно из бердичевских отделений быстрозайма и именно в день смерти должна была ехать в Новоград-Волынский, чтобы отвезти отчет управляющему компании. По словам мужа погибшей, молодая мать не могла совершить самоубийство по собственной воле и добавил, что долгое время ее терроризировали коллекторы, хотя кредитов у семьи якобы не было. Также он добавил, что узнал это случайно, по переписке в телефоне любимой, в которой кроме угроз самой женщине, угрожали и расправой над родным братом и маленькими детьми. Какая сумма обсуждалась на данній момент остается загадкой.

Трагическая гибель жительницы Житомирской области

Напомним, что в день исчезновения Татьяна последний раз выходила на связь с мужем, когда была на вокзале, откуда направлялась в командировку в другой город. Она сообщила любимому, что купила билет и садится на автобус, после этого связь с ней оборвалась.

Не доехав до места назначения женщина внезапно вышла из салона маршрутки сразу за Житомиром — в Березовке, а после нескольких дней непрестанных поисков ее бездыханное тело нашли повешенным на дереве в ста метрах от проезжей части.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре на территории больницы случайно обнаружили труп молодой женщины. Тело, заброшенное старым хламом, лежало на полу в заброшенной аптеке. Сейчас личность погибшей выясняют правоохранители.