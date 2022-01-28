Юноша выбросился с балкона 14-этажки: подробности трагедии в Мелитополе

Причины поступка пока неизвестны

Как часто люди ставят в своей жизни окончательную "точку", вместо того, чтобы поставить запятую, двоеточие или даже многоточие – переосмыслить события и продолжать жить дальше. Причем поступают так и умудренные люди, у которых за плечами определенный жизненный опыт, и совсем еще юные. Так, накануне в Киеве обнаружили без признаков жизни и с петлей на шее бизнесмена и ранее успешного спортсмена боксера-тяжеловеса Владимира Вирчиса.

А в Мелитополе Запорожской области 28 января около 17 часов по спецлинии "102" в дежурную часть районного управления полиции поступило сообщение о гибели подростка.

Полицейские обнаружили на крыльце 14-этажного жилого дома по улице Университетской тело парня, который упал с высоты. В результате падения несовершеннолетний получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

"Работниками полиции установлено, что погибший — житель Мелитополя, парень 2005 года, учащийся одного из местных учебных заведений. По предварительно собранной информации, юноша выпрыгнул с балкона 14-этажного дома по собственным убеждениям с целью самоубийства" – сообщили в местной полиции.

У дома в центре города есть общие балконы

Следователем решается вопрос о внесении материалов в Единый регистр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство").

Насколько известно из неофициальных источников, юноша не проживал в этом доме. "У нас в доме один подъезд, но два входа — один к лифту, другой вход на лестницу: перейти в квартиры можно только по переходному балкону, куда часто пробираются "тусить" чужие подростки" – рассказала одна из жительниц многоэтажки.

Рядом с домом - празднично украшенная центральная площадь города

Этот дом находится буквально в паре десятков метров от центральной площади города, где еще до сих пор стоит новогодняя елка и горит праздничная иллюминация.

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