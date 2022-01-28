Укр

Нашли в петле: полиция рассказала новые детали смерти боксера Вирчиса

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Вирчис с трофеем Новость обновлена 28 января 2022, 16:18
Владимир Вирчис с трофеем

Полиция расследует самоубийство.

Бизнесмена и ранее успешного спортсмена боксера-тяжеловеса Владимира Вирчиса, который был найден мертвым, обнаружил в петле случайный прохожий.

Об этом сообщила полиция Киева.

Возле здание по улице Раисы Окипной в ночное время с 27 на 28 января мужчина увидел тело. Прибывшие на место полиция и медики нашли погибшего без признаков жизни и с петлей на шее. Утром в полицию пришла супруга Вирчиса, которая рассказала о пропаже мужа. Ее пригласили на опознание тела, после того как она описала приметы супруга.

Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство" с маркировкой — самоубийство.

Как писал "Телеграф", у бывшего спортсмена могли быть проблемы с бизнесом — он обращался к своим подписчикам в соцсетях с вопросом о предложениях для нового дела. Также накануне смерти требовал возврата долга от обвиняемого по делу Катерины Гандзюк Владимира Мангера.

48-летний спортсмен в начале тысячелетия был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF среди супертяжей и WBO. Провел множество успешных боев, большую часть которых закончил нокаутом. После того как он оставил спорт — основал ферму на родной Херсонщине и окунулся в агробизнес. У него остались супруга и дочь.

Теги:
#Полиция #Самоубийство #Владимир Вирчис
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