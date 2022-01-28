Неудачный бизнес и долги – чем занимался Владимир Вирчис после ухода с ринга

Фирма Владимира Вирчиса постоянно сталкивалась с исками контрагентов, так что бизнес для боксера мог стать причиной плохого финансового состояния

Смерть легенды украинского бокса Владимира Вирчиса, тело которого нашли повешенным на левом берегу Киева, обрастает новыми подробностями.

Так, вчера титулованный боксер прямо во время судебного заседания над экс-главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, обвиняемым в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, потребовал у обвиняемого вернуть некие долги. Причем сам экс-боксер с самого ареста Мангера в 2019 года выступает в его защиту и даже готов был выступить поручителем для суда.

Как выяснил "Телеграф", финансовое положение Владимира Вирчиса, очевидно, было далеко от блестящего.

Заработав за время профессиональной карьеры по оценкам обозревателей, до 2 миллионов долларов, он вложил их в агробизнес. По данным сервиса YouControl речь шла об ООО "Терра Украина", основным видом деятельности которой являлось выращивание зерновых, бобовых культур и разведение свиней.

Надо сказать, что судя по 82 судебным хозяйственным документам в базе данных, дела у "Терра Украина" шли с переменным успехом. К примеру, в 2009 году к фирме подали иски несколько компаний на сумму более 2 млн грн и фактически каждый год кто-то из контрагентов судился с агрофирмой из-за неких убытков, требуя их компенсации с "Терра Украина".

Пожалуй, рекордной в этом смысле можно назвать иск ЧП "Бизон-Тех 2006", отсудившей более 5,6 млн грн в 2014 году.

Не позднее 2016 года Владимир Вирчис вышел из состава учредителей "Терра Украина", но в 2017-2018 годах на компанию продолжали сыпаться иски.

О финансовом положении Владимира Вирчиса после ухода из "Терра Украина" мало что известно, сведений в реестрах найти не удалось.

После смерти у Владимира Вирчиса остались жена Ирина и дочь-студентка Амина.