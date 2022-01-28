Смерть Вирчиса: за день до гибели боксер ссорился из-за долгов

У мужчины могли быть проблемы в бизнесе.

Бывший боксер родом из Каховки Владимир Вирчис был найден мертвым 28 января. Подозревают самоубийство. Накануне своей смерти он поссорился с Владиславом Мангером — одним из обвиняемых в деле об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк.

О словесной перепалке сообщает издание Most.

Согласно их данным Вирчис хотел от Мангера возврата денег. На кадрах с трансляции видно, что Вирчис сел возле стекляного заграждения для обвиняемого. Мангер в ответ обратился к экс-боксеру с просьбой не устраивать сцен и сказал, что "предприятие с ним на связи".

Вирчис перед стекляным кубом

Вирчиса и Мангера связывают давние отношения. Известный экс-боксер поддерживал Мангера и хотел быть его поручителем по делу Гандзюк. Он считал обвинение против Мангера необоснованым и называл дело политическим.

Напомним, Екатерину Гандзюк убили в 2018 году. В конце июля ее облил неизвестный серной кислотой. Женщина смогла продержаться до 4 ноября, но умерла от полиорганной недостаточности из-за химического ожога. В ее деле есть трое обвиняемых, которых подозревают в заказе нападения.

Ранее "Телеграф" писал, что у мужчины могли быть проблемы в бизнесе и депрессия. В начале января он писал на своей странице в соцсетях, что его "подшвырнули близкие друзья на доверии".

Мангеру подозрение выдвинули и содержат под стражей еще с 2020. Его называли инициатором нападения.