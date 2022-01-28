Укр

Легенду украинского бокса Владимира Вирчиса нашли мертвым: первые подробности смерти

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Владимир Вирчис скончался 28 января Новость обновлена 28 января 2022, 13:14
Владимир Вирчис скончался 28 января

Источники указывают, что боксер покончил с собой.

Известного боксера Владимира Вирчиса в пятницу, 28 января, обнаружили мертвым. Ему было всего 48 лет.

Об этом сообщили источники "Телеграфа".

По предварительной информации, бывший чемпион Европы по боксу в сверхтяжелом весе покончил с собой. В последнее время, утверждают его знакомые, мужчина находился в депрессии и имел проблемы с бизнесом.

Последний раз украинского боксера, которого на ринге называли "Охотником", видели в четверг, 27 января, когда он вышел из собственного дома и не вернулся. А уже с утра в пятницу, 28 января, его нашли мертвым.

Новость дополняется…

Теги:
#Самоубийство #Смерть #Владимир Вирчис
Владимир Вирчис скончался 28 января
Спорт
Легенду украинского бокса Владимира Вирчиса нашли мертвым: первые подробности смерти
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