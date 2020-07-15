Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест

Прокурор Андрей Синюк, ведущий это дело, уточнил, что Мангер находится в изоляторе временного содержания СБУ.
Как сообщалось 13 июля суд отклонил апелляцию адвокатов и оставил Мангера под стражей. По убеждению адвокатов, дело против их подзащитного является сфальсифицированным, а подозрение необоснованным.
Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября она скончалась в больнице Киева.
Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении преступления по статьям ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
16 июня Мангера принудительно привели в Печерский райсуд Киева, где началось рассмотрение ходатайства прокурора ОГП об избрании меры пресечения.
19 июня его заключили под стражу до 28 июля без права внесения залога.