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Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест

Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест
Обновлено 04:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Основного подозреваемого в деле об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Владислава Мангера оставили под стражей до 11 сентября 2020 года. Об этом пишет "Громадське".

Прокурор Андрей Синюк, ведущий это дело, уточнил, что Мангер находится в изоляторе временного содержания СБУ. 

Как сообщалось 13 июля суд отклонил апелляцию адвокатов и оставил Мангера под стражей. По убеждению адвокатов, дело против их подзащитного является сфальсифицированным, а подозрение необоснованным. 

Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября она скончалась в больнице Киева. 

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении преступления по статьям  ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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16 июня Мангера принудительно привели в Печерский райсуд Киева, где началось рассмотрение ходатайства прокурора ОГП об избрании меры пресечения. 

19 июня его заключили под стражу до 28 июля без права внесения залога. 

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Все по теме:

Суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер.

Автор:

Телеграф
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