Убийство Гандзюк: в отношении врачей Мангера начали производство из-за фейковых справок

Врачам, которые прятали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность.

В отношении работников Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали справки и вроде лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, открыли уголовное производство.

Об этом заявила инициатива «Кто заказал Катю Гандзюк?» на своей странице в Facebook.

"Врачам, которые прятали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность. Правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам грозит наказание по двум статьям уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 343 - влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, а также по ч. 1 ст. 366 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подлог официальных документов.

В заявлении также сказано, что "главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый раз скрывает Мангера от суда".

"Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. А еще печальнее - что Мазуряк подставил свой коллектив. И им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой «услуги» заказчику Екатерины Гандзюк - потеря врачами должности, высокие штрафы или даже лишение свободы", - отмечается в сообщении.

Напоминаем, Печерский суд Киева взял под стражу до 28 июля Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, без альтернативы внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором в связи с попытками незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, связывающей исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведения всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявляли о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается скрыться от суда в больнице.

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который находился в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе в суд.