Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

Убийство Гандзюк: в отношении врачей Мангера начали производство из-за фейковых справок

Убийство Гандзюк: в отношении врачей Мангера начали производство из-за фейковых справок
23:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Врачам, которые прятали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность.

В отношении работников Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали справки и вроде лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, открыли уголовное производство.

Об этом заявила инициатива «Кто заказал Катю Гандзюк?» на своей странице в Facebook.

"Врачам, которые прятали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность. Правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам грозит наказание по двум статьям уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 343 - влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, а также по ч. 1 ст. 366 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подлог официальных документов.

В заявлении также сказано, что "главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый раз скрывает Мангера от суда".

"Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. А еще печальнее - что Мазуряк подставил свой коллектив. И им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой «услуги» заказчику Екатерины Гандзюк - потеря врачами должности, высокие штрафы или даже лишение свободы", - отмечается в сообщении.

Напоминаем, Печерский суд Киева взял под стражу до 28 июля Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, без альтернативы внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором в связи с попытками незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, связывающей исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведения всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявляли о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается скрыться от суда в больнице.

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который находился в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе в суд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Подкормка огурцов в открытом грунте
02 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
03 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
04 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
05 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Президент сменил главу РГА на Херсонщине
Президент сменил главу РГА на Херсонщине
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
&quot;Вирусная передача в популяциях может стать необратимой&quot;: ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой": ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь