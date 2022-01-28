Успешная карьера, бизнес и дочь-студентка: что известно о трагически умершем боксере Вирчисе (фото)

Что стало причиной смерти выяснят правоохранительные органы

В пятницу, 28 января, известного украинского боксера Владимира Вирчиса, больше известного под псевдонимом "Охотник", нашли мертвым. По предварительной информации, тяжеловес ушел из дома в четверг и обратно не вернулся. Сейчас в СМИ распространяется информация, что спортсмен покончил с собой, ведь в последнее время находился в депрессивном состоянии из-за определенных проблем с бизнесом. Окончательную версию сообщат правоохранительным органам.

Владимир Вирчис, боксер

Информация об этом была опубликована на странице паблика "Украинский бокс. Перезагрузка" в соцсети.

Что известно о Вирчисе

Украинский боксер-профессионал был тяжеловесом. На ринге имел прозвище "Охотник". Его первым боем стал поединок в 1999 году с Андреем Олейником. Среди двух десятков своих первых выступлений, 17 из них он завершил досрочно нокаутом соперников.

Владимир Вирчис родился в 1973 году в Новой Каховке. Еще с подросткового возраста он мечтал стать спортсменом и начал заниматься боксом.

На ринге Вирчиса называли "Охотником"

Карьера

С 2003 по 2004 год спортсмен стал интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF среди тяжеловесов.

С 2005 по 2006 год имел статус интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

В 2007 году Вирчис стал победителем в бою с итальянцем Паоло Видоца, что помогло завоевать ему чемпионский титул EBU в хевивейте.

В общей сложности украинцу удалось одержать 26 побед в 28 боях. 21 из них он завершил досрочно — нокаутом.

Один из поединков Вирчиса

После того как Владимир Вирчис все же решил покинуть спорт, он основал собственный аграрный бизнес и открыл ферму на Херсонщине, — пишут novyny.live.

Долгое время боксеру приписывали романы со многими известными женщинами, в число которых попала и гимнастка Лилия Подкопаева.

Лилия Подкопаева

Успешная спортивная карьера помогла боксеру стать долларовым миллионером, ведь поступления от поединков и систематическое участие в рекламах принесли ему более 2 млн долларов.

Стоит отметить, что у 48-летнего умершего Владимира Вирчиса осталась жена Ирина и дочь-студентка Амина.

Вирчис с женой и дочерью

Ранее "Телеграф" сообщал, что о том, что у умершего Вирчиса могли быть серьезные проблемы, которые спровоцировали его к невосполнимому шагу, свидетельствует и то, что перед заседанием по делу по убийству активистки Екатерины Гандзюк спортсмен требовал "вернуть долги" у Владислава Мангера, на что последний попросил боксера "не устраивать ему сцены"