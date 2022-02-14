Кримінального авторитета вбили на Івано-Франківщині під час прийому у стоматолога: побдробиці
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Ігоря Дутку вже не вперше намагались вбити
В Яремче Івано-Франківської області 14 лютого вбили кримінального авторитета Ігоря Дутку на прізвисько "Сухий" в той час, коли він був на прийомі у стоматолога.
Про це повідомляє видання "Курс".
О 18:45 місцевій поліції зателефонував лікар-стоматолог та повідомив про вбивство у клініці. Під час прийому пацієнта до кабінету увірвався невідомий чоловік, кілька разів вистрелив у пацієнта та втік. Виявилось, що жертвою був Ігор "Сухий" Дутка. Під час надання медичної допомоги він помер.
Обставини на місці події з'ясовують криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група. В Івано-Франківській області оголосили спеціальну поліцейську операцію. Підозрюваного шукають оперативні служби та наряди поліції.
Зазначимо, що у 2017 році Ігоря Дутку вже намагалися вбити. Тоді у місцевому ресторані сталася перестрілка за участю щонайменше п'ятьох осіб, в результаті якої "Сухий" отримав поранення грудної клітини.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харківській області 18-річна дівчина власними руками задушила новонароджену доньку та викинула тіло у вигрібну яму.
Також нагадаємо про стрілянину у Дніпрі, в результаті якої загинули п'ятеро людей.
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