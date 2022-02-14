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Кримінального авторитета вбили на Івано-Франківщині під час прийому у стоматолога: побдробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Вбивство у Яремчому Новина оновлена 14 лютого 2022, 22:07
Вбивство у Яремчому

Ігоря Дутку вже не вперше намагались вбити

В Яремче Івано-Франківської області 14 лютого вбили кримінального авторитета Ігоря Дутку на прізвисько "Сухий" в той час, коли він був на прийомі у стоматолога.

Про це повідомляє видання "Курс".

О 18:45 місцевій поліції зателефонував лікар-стоматолог та повідомив про вбивство у клініці. Під час прийому пацієнта до кабінету увірвався невідомий чоловік, кілька разів вистрелив у пацієнта та втік. Виявилось, що жертвою був Ігор "Сухий" Дутка. Під час надання медичної допомоги він помер.

Ігор "Сухий" Дутка
Ігор "Сухий" Дутка

Обставини на місці події з'ясовують криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група. В Івано-Франківській області оголосили спеціальну поліцейську операцію. Підозрюваного шукають оперативні служби та наряди поліції.

Зазначимо, що у 2017 році Ігоря Дутку вже намагалися вбити. Тоді у місцевому ресторані сталася перестрілка за участю щонайменше п'ятьох осіб, в результаті якої "Сухий" отримав поранення грудної клітини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харківській області 18-річна дівчина власними руками задушила новонароджену доньку та викинула тіло у вигрібну яму.

Також нагадаємо про стрілянину у Дніпрі, в результаті якої загинули п'ятеро людей.

Теги:
#Кримінал #Авторитет #Стрілянина #Вбивство #Івано-Франківськ
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