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На Київщині жорстоко вбили подружжя підприємців: перші деталі злочину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чоловіка та жінку вбили у місті Васильків Новина оновлена 30 січня 2022, 11:50
Чоловіка та жінку вбили у місті Васильків

Тіла виявили в автомобілі загиблих.

На Київщині пізно ввечері у суботу, 29 січня, сталося подвійне вбивство. Загинули чоловік та дружина 1972 та 1976 років народження.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Правоохоронці повідомили, що у Київській області вбили подружжя. На місце трагедії з’їхалося керівництво обласного управління, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, слідство, криміналісти та інші служби. Інші деталі справи невідомі, їх у поліції пообіцяли уточнити згодом.

Тим часом Андрій Нєбитов на власній сторінці в Instagram опублікував фото з місця події та зазначив, що над з’ясуванням обставин справи працюють усі служби.

Чоловіка та дружину знайшли вбитими у машині
Чоловіка та дружину знайшли вбитими у машині
На місце злочину з'їхалося керівництво поліції Київської області
На місце злочину з'їхалося керівництво поліції Київської області
Начальник поліції області Андрій Нєбитов також прибув у Васильків
Начальник поліції області Андрій Нєбитов також прибув у Васильків

А у Telegram-каналі "Реальний Київ" з цього приводу зазначили, що чоловіка та дружину 1972 та 1976 років народження зарізали прямо у їх машині. Попередньо відомо, що подружжя приїхало на Київщину з Волині та займалося продажем пиломатеріалів.

Не залишилися байдужими до цієї справи і користувачі мережі. Дехто з них уточнив, що вбивство сталося у місті Васильків. Люди припустили, що вбивство могло бути пов’язане з родом діяльності подружжя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харківській області 18-річна дівчина власними руками задушила новонароджену доньку та викинула тіло у вигрібну яму.

Також ми писали про резонансне вбивство у Дніпрі, де на заводі "Южмаш" 27 січня військовослужбовець Артемій Рябчук вчинив стрілянину. П’ять людей загинули на місці та ще п’ять отримали поранення. Після цього він зміг залишити територію заводу та виїхати до села Підгірне, проте там він вирішив здатися правоохоронцям та викликав поліцейських. Рябчуку оголосили про підозру у скоєнні злочинів за статтями про вбивство, дезертирство та розкрадання зброї.

Теги:
#Київська область #Поліція #Вбивство #Васильків
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