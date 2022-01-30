В Киевской области жестоко убили супругов-предпринимателей: первые детали преступления

Тела обнаружили в автомобиле погибших.

В Киевской области поздно вечером в субботу, 29 января, произошло двойное убийство. Погибли муж и жена 1972 и 1976 годов рождения.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Правоохранители сообщили, что в Киевской области убили супружескую пару. На место трагедии съехались руководство областного управления, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, следователи, криминалисты и другие службы. Остальные детали дела неизвестны, их в полиции пообещали уточнить вскоре.

Между тем, Андрей Небитов на собственной странице в Instagram опубликовал фото с места происшествия и отметил, что над выяснением обстоятельств дела работают все службы.

Мужчину и женщину нашли убитыми в машине

На место преступления съехалось руководство полиции Киевской области

Начальник полиции области Андрей Небитов также прибыл в Васильков

А в Telegram-канале "Реальный Киев" на этот счет отметили, что мужа и жену 1972 и 1976 годов рождения зарезали прямо в их машине. Предварительно известно, что супруги приехали на Киевщину из Волыни и занимались продажей пиломатериалов.

Не остались безучастными к этому делу и пользователи сети. Некоторые из них уточнили, что убийство произошло в городе Васильков. Люди предположили, что убийство могло быть связано с родом деятельности супругов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харьковской области 18-летняя девушка собственными руками задушила новорожденную дочь и выбросила тело в выгребную яму.

Также мы писали о резонансном убийстве в Днепре, где на заводе "Южмаш" 27 января военнослужащий Артемий Рябчук устроил стрельбу. Пять человек погибли на месте и пять получили ранения. После этого он смог покинуть территорию завода и выехать в село Подгорное, однако там он решил сдаться правоохранителям и вызвал полицейских. Рябчук объявил о подозрении в совершении преступлений по статьям об убийстве, дезертирстве и хищении оружия.