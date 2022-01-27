Днепровскому стрелку объявили о подозрении: сколько лет ему светит и какие версии есть у следствия

Дело рассматривают по трем статьям Уголовного кодекса Украины

Уроженцу Одеской области Артемию Рябчуку, 27 января совершившему обстрел людей на территории днепровского завода "Южмаш", убив пятерых военнослужащих, объявили о подозрении по трем статьям.

Об этом сообщили в ходе онлайн-брифинга.

В частности, солдат срочной службы обвиняется в рамках следующих статей:

статья 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве. Согласно действующему законодательству предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет;

Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве. Согласно действующему законодательству предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет; статья 408 УКУ о дезертирстве, совершенном в условиях особого периода. Лицо может быть наказано лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

о дезертирстве, совершенном в условиях особого периода. Лицо может быть наказано лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. статья 410 УКУ о похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением. Наказание – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также отмечается, что представителям правоохранительных органов удалось допросить одного из раненых нацгвардейцев.

По факту стрельбы на территории "Южмаша" открыт ряд экспертов. Первоначально будут проверять состояние Артемия Рябчука — не был ли он нетрезвым и не находился ли от действия наркотических веществ.

Стоит отметить, что мера пресечения солдату-убийцы пока не избрали.

Кроме того, будет проведено дополнительное расследование того, как видеоматериалы расследования и задержания попали в сеть Internet.

Онлайн брифинг

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком состоянии находятся раненые военные, которых обстреляли на территории днепровского завода и показал, как происходило задержание Артемия Рябчука.