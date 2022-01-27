Укр

Считали "стукачем": названа возможная причина кровавого расстрела военных на Южмаше в Днепре

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Артем Рябчук мог ждать выдачу оружия, чтобы отомстить своим обидчикам Новость обновлена 27 января 2022, 12:42
Артем Рябчук мог ждать выдачу оружия, чтобы отомстить своим обидчикам

По предварительной информации, парень мог отомстить своим товарищам за буллинг.

По делу о расстреле военных в Днепре всплыли новые подробности. В частности, стал известен предварительный мотив Артемия Рябчука, который только получив автомат расстрелял десять своих сослуживцев.

По информации народного депутата от партии "Слуга народа" Юлии Яцык, причиной ужасной трагедии на "Южмаше" могла стать месть.

Депутат сообщила, что нацгвардеец Артем Рябчук два месяца назад предупредил драку между другими солдатами. Об этом инциденте он проинформировал руководство, которое якобы никоим образом не отреагировало и не приняло соответствующих мер.

После этого сослуживцы назвали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

"Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет. Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", — написала Юлия Яцык.

Мотивом к расстрелу военных в Днепре могла стать месть
Мотивом к расстрелу военных в Днепре могла стать месть

Напомним, что ЧП на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошло в ночь на четверг, 27 января. В сети появилось видео, как Рябчук сначала ранил сослуживцев, а затем добил их контрольными выстрелами. Парня задержали в пригороде Днепра. В момент ареста при нем находилось оружие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о 21-летнем Артеме Рябчуке и как его характеризуют знакомые.

Теги:
#Военнослужащие #Днепр #Нацгвардия #Стрілянина #Вбивство #Артемий Рябчук
Артем Рябчук мог ждать выдачу оружия, чтобы отомстить своим обидчикам
Днепр
Считали "стукачем": названа возможная причина кровавого расстрела военных на Южмаше в Днепре
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Артем Рябчук мог ждать выдачу оружия, чтобы отомстить своим обидчикам
Считали "стукачем": названа возможная причина кровавого расстрела военных на Южмаше в Днепре
Дата публикации
Категория
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