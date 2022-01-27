Зеленский жестко отреагировал на расстрел людей в Днепре: подробности
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Гарант требует скорых "кадровых выводов" от ДБР
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу на Южмаше, которую устроил солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, подчеркнув, что кадровые выводы будут сделаны уже в ближайшее время.
Соответствующее обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.
В публикации Зеленский сообщил, что за жизнь раненых неустанно борются лучшие медики и выразил соболезнования семьям трагически погибших военных.
Также президент добавил, что причин для паники уже нет, ведь злоумышленника удалось задержать. Обстоятельства случившегося сейчас расследуют правоохранительные, а гарант держит все под своим контролем. Мотивы убийцы сейчас выясняют.
Также отметим, что согласно сообщению пресс-центра Теруправления ГБР в Полтаве, представители Государственного бюро расследований уже зарегистрировали уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства Нацгвардии, которые привели к непоправимым последствиям в виде гибели пяти человек на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.
Сейчас ДБР занимается выяснением всех обстоятельств преступления, мотивов убийцы, а также тщательно исследует условия, которые могли бы спровоцировать военного к вышеуказанным действиям.
Ранее "Телеграф" сообщал, кто такой Артем Рябчук, устроивший стрельбу на территории Южномаша, убивший пятерых нацгвардейцев, и подробнее рассказал все факты, которые удалось установить о злоумышленнике.