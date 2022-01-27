Укр

Зеленский жестко отреагировал на расстрел людей в Днепре: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Нацгвардиец Артем Рябчук из автомата расстрелял военнослужащих НГУ Новость обновлена 27 января 2022, 12:04
Нацгвардиец Артем Рябчук из автомата расстрелял военнослужащих НГУ

Гарант требует скорых "кадровых выводов" от ДБР

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу на Южмаше, которую устроил солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, подчеркнув, что кадровые выводы будут сделаны уже в ближайшее время.

Соответствующее обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

В публикации Зеленский сообщил, что за жизнь раненых неустанно борются лучшие медики и выразил соболезнования семьям трагически погибших военных.

Также президент добавил, что причин для паники уже нет, ведь злоумышленника удалось задержать. Обстоятельства случившегося сейчас расследуют правоохранительные, а гарант держит все под своим контролем. Мотивы убийцы сейчас выясняют.

Публикация по соцсетям

Также отметим, что согласно сообщению пресс-центра Теруправления ГБР в Полтаве, представители Государственного бюро расследований уже зарегистрировали уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства Нацгвардии, которые привели к непоправимым последствиям в виде гибели пяти человек на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Сейчас ДБР занимается выяснением всех обстоятельств преступления, мотивов убийцы, а также тщательно исследует условия, которые могли бы спровоцировать военного к вышеуказанным действиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто такой Артем Рябчук, устроивший стрельбу на территории Южномаша, убивший пятерых нацгвардейцев, и подробнее рассказал все факты, которые удалось установить о злоумышленнике.

Теги:
#Днепр #Зеленский #Южмаш #Стрілянина
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