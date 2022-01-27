Убийство военных в Днепре: что известно о 21-летнем нацгвардейце Артеме Рябчуке

Семью парня характеризуют как очень верующую, а его называют спокойным и уравновешенным.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук в четверг, 27 января, на территории завода "Южмаш" в Днепре расстрелял десять своих сослуживцев. Из них пятеро погибли на месте, а за жизнь других сражаются медики.

"Телеграф" собрал все, что известно о 21-летнем нацгвардейце.

Имя подозреваемого в стрельбе озвучили в Министерстве внутренних дел — стрелком оказался солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2002 года рождения.

В полиции по поводу подозреваемого отметили, что он является уроженцем города Измаил Одесской области и опубликовали его фото.

Артемий Рябчук на заводе "Южмаш" в Днепре расстрелял 10 человек

Из собственных источников "Телеграфу" стали известны еще некоторые сведения об Артемии Рябчуке, в частности, что его призвали на службу в Нацгвардии 21 октября 2021 года. До этого он был студентом Измаильского аграрно-технического колледжа и не имел никаких проблем с законом, в частности, судимостей. А после учебы работал кладовщиком на одной из дистрибьюторских фирм города.

При этом OBOZREVATEL выяснил, что семья нацгвардейца была очень верующей, а соседи из Измаила не могут даже вообразить, что могло толкнуть парня на такой поступок.

Также стало известно, что Артём имеет старшую 28-летнюю сестру Юлю, которая живет в России. Матери нацгвардейца 54 года, и она все еще проживает в Измаиле, однако соседи ничего не могут сказать о женщине, ведь она мало с кем общается. Артема жители города характеризуют как спокойного, но отмечают, что друзей у него здесь не было.

В то же время, бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко о подозреваемом рассказал, что Артемий Рябчук вырос без отца. На заводе "Южмаш" в его обязанности входила охрана территории.

Что стало мотивом для совершения 21-летним парнем преступления такой степени тяжести будут выяснять правоохранители. Геращенко добавил, что в первую очередь будет изучать вопрос, не было ли относительно Рябчука психологического давления в коллективе, а также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему предоставили право доступа к боевому оружию.

"В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание", — резюмировал экс-замглавы МВД.

Во время задержания у Рябчука изъяли оружие

Напомним, что трагедия на "Южмаше" произошла в 3:40 ночи 27 января, когда нацгвардейцам раздавали оружие. В момент получения автомата АК-47 Артем Рябчук начал стрелять по сослуживцам, позже появилось видео расстрела. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и одна гражданская женщина. За жизнь еще пятерых человек борются медики.