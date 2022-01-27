Трое в тяжелом состоянии: стало известно о состоянии раненых в Днепре нацгвардейцев

Среди раненых – молодая военная Нацгвардии

Ночью 27 января на территории Южного машиностроительного завода города Днепра военнослужащий из автомата расстрелял своих сослуживцев, а после скрылся. В результате действий злоумышленника были убиты пять человек, еще столько же ранены. В настоящее время состояние трех пострадавших, среди которых 22-летняя девушка, медики оценивают как тяжелое.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил нардеп Антон Геращенко.

По его словам, 22-летняя военная получила три огнестрельных ранения. Рябчук подбежал к ней вплотную и выстрелил девушке в колено, плечо и живот. Сейчас ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, ведь было потеряно более трех литров крови.

Таким же "тяжелым" сейчас считают и ее сослуживца, которому злоумышленник выстрелил в брюшную полость. Сейчас при жизни военного постоянно борются в больнице им. Мечникова.

Состояние еще двоих раненых, к счастью, удалось стабилизировать, так что их жизни уже ничего не угрожает.

Кроме того, в тяжелом состоянии находится еще один военнослужащий НГУ, которого госпитализировали в 16 городскую больницу. Молодой человек получил огнестрельные ранения груди, бедра и плеча.

Напоследок Геращенко добавил, что все небезразличные, кто хочет помочь пострадавшим в стрельбе, могут приобщиться и стать донорами крови, ведь именно ее сейчас не хватает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правоохранители оцепили территорию Южмаша и полностью перекрыли проход гражданским лицам. Также была развернута операция по розыску военнослужащего Артема Рябчука, который из автомата обстрелял сослуживцев. Позже его все же удалось задержать в Днепре.