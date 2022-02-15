Ринкові війни: за що в Яремчі могли вбити Ігоря Дутку на прізвисько «Сухий»

Починаючи з 2019 року, загиблий авторитет виявився втягнутим у конфлікт навколо одного з ринків міста.

Резонансне вбивство в місті Яремче Івано-Франківської області Ігоря Дутки (він же кримінальний авторитет "Сухий") може бути пов’язане з місцевими ринками та Ігорем Халамендою.

Останнього ЗМІ називають "кримінальним господарем" обласного центру, відомим під прізвиськом "Бура". За інформацією преси, він нібито контролює найприбутковіший місцевий бізнес – ринки.

Загиблого Ігоря Дутку називають наближеним до Ігоря Халаменди. За однією з версій, саме причетність до роботи місцевих ринків могла коштувати йому життя.

Центральний ринок для "центрового"

Головним ринком Івано-Франківська, який контролювався Ігорем Халамендою, є Центральний ринок міста, що з 1989 року перебуває на балансі обласного споживчого союзу. Облспоживспілка у свою чергу здала його в оренду ТОВ "Торговий сервіс", якою володів Ігор Халаменда.

Втім, контроль здійснювався не без труднощів – були суди, вбивства – наприклад, смерть у 2010 році співвласника "Торгового сервісу" бізнесмена з Надвірної Володимира Олійника, нібито пов’язаного з "авторитетом" зі Львова на прізвисько "Копито".

Ще раніше, у 2007 році, був тяжко поранений сам Ігор Халаменда, якого врятували від смерті та поставили на ноги у приватній клініці в Ізраїлі.

Але Центральний ринок із його 1300 торговими місцями залишався найбільшим в Івано-Франківську і, очевидно, його контроль коштував таких ризиків.

Безпосереднім орендарем ринку — ТОВ "Торговий сервіс", до речі, якийсь час керував Ігор Дутка. Ні, не вбитий "Сухий", а значно солідніша людина – депутат Івано-Франківської міськради від Партії Регіонів (до речі, як і сам Ігор Халаменда) та кандидат у нардепи від регіоналів на виборах 2012 року.

Ігор Халаменда (на передньому плані) та Ігор Дутка на сесії Івано-Франківської міськради у 2007 році Джерело — Курс.юа

Рейдерська атака на "центровий"

Черговий виток протистояння розпочався трохи більше двох років тому, коли несподівано у складі засновників "Торгового сервісу" відбулися зміни – у жовтні 2019 року одноосібним засновником ТОВ стала якась Тамара Казанцева. Втім, уже у листопаді до фірми повернулися "старі" засновники — Ігор Халаменда та Сергій Місюра.

Ігоря Халаменду не пускають до офісу "Торгової системи" Джерело фото — Galka.if.ua

У липні 2020 року ситуація повторюється – місце Ігоря Халаменди займає якась кіпрська фірма "ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД", у вересні Халаменда повертається до співзасновників, а у жовтні замість нього знову числяться кіпріоти.

У січні 2021 року Ігор Халаменда знову стає співзасновником "Торгового сервісу", проте вже у лютому його прізвище зникає зі списку власників ТОВ і поки що більше не повертається.

Місцеве видання "Франківськ24", пояснює це "рейдерською атакою", на чолі якої нібито стояли Ігор Дутка-"Сухий", "авторитетний підприємець" Мирослав Кальян, він же "Патлатий", і, як стверджує видання, місцевий забудовник із неоднозначною репутацією Іван Мельник.

Мирослав Кальян під час рейдерського захоплення ринку Джерело фото — Galka.if.ua

Замахи на зрадників?

Як писалося вище, за даними місцевих ЗМІ, Ігор Дутка-"Сухий" був близькою до Ігоря Халаменди людиною, більш того, саме останній нібито врятував життя своєму підручному після тяжкого поранення у 2017 році. Тоді під час " розбирання " біля місцевого ресторану "Pasage Gartenberg" він отримав важке поранення в груди і лікувався в Ізраїлі, як сам Халаменда-"Бура" десять років тому.

Таким чином, якщо "Сухий" справді мав відношення до рейдерства ТОВ "Торговий сервіс" у 2019 році, інакше як зрада, це назвати важко.

Цікаво, що у серпні 2021 року було затримано двох кілерів, які мали розстріляти місцевого підприємця. За даними сайту "Курс", жертвою замаху мав стати Мирослав Кальян-"Патлатий".

Але, що найцікавіше, за даними того ж таки "Франківська24", нібито з початку лютого Центральний ринок повернувся під неформальний контроль Ігоря Халаменди, так що вбивство "Сухого"-Дутки виглядає дуже підозріло. Більше того, матеріал про це з’явився на сайті у день вбивства самого "Сухого".

Тим часом днями зі столиці було втретє депортовано "злодія у законі" Нукрі Дочія, який намагається встановити контроль над частиною кримінального світу столиці, за яким можуть стояти два кримінальні клани.