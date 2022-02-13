"Злодія в законі" Нукрі Дочія знову вигнали з України: хто за ним стоїть і як він пов’язаний із убитим "Дідом Хасаном"

"Нукрі Гальський" входить у так званий "мінгрельський клан" грузинських злодіїв у законі

Впертість, проявлена злодієм у законі Нукрі Дочія на прізвисько "Нукрі Гальський", якого ось уже втретє депортовано правоохоронцями з України, змушує поставити питання, хто стоїть за його постійними спробами взяти під контроль частину кримінального світу столиці.

Як з’ясував "Телеграф", найсильніше "законник" пов’язаний з двома кримінальними кланами, які можуть використовувати його як свого емісара.

Гучна розбрка в "Матроській тиші"

Про ранню кримінальну кар’єру Нукрі Дочія відомо небагато, так до своєї "коронації" в 2013 році, за даними ЗМІ РФ, він був судимий за квартирні крадіжки. Другу судимість за наркотики отримав уже в ранзі "злодія в законі" у 2014 році.

В очікуванні вироку в 2014 році "Нукрі Гальський" був так званим "смотрящим" в московському СІЗО "Матроська тиша" і взяв участь у "гучній розборці" всередині азербайджанського злочинного світу в РФ.

Так, як повідомляло видання "Росбалт", у грудні 2014 року в СІЗО було жорстоко побито азербайджанського злочинного авторитета Заура Алієва на прізвисько "Зайка". Розправою керували професійний кілер Назим Гумбатов (Назим Кульгавий) та авторитет Ердак Лянкоранський.

Побитий — "Зайка", поруч із ним Назим Кульгавий-Гумбатов

Екзекуція знімалася на відео і транслювалася Skype в колонію, в якій сидів замовник розправи Надір Саліфов, він же азербайджанський злодій у законі "Лоту Гулі".

Надір Саліфов, він же "Лоту Гулі"

Причиною розправи називалася образа в телефонній розмові між Лоту Гулі та "Зайкою" за 8 років до побиття останнього.

Проте невдовзі вже самих людей Лоту Гулі жорстоко побили інші ув’язнені, які за активної участі "смотрящєго" Нукрі Дочія.

Як писали ЗМІ з посиланням на свої джерела, це виглядало досить дивним, адже "Лоту Гулі" та "Нурі Гальський" не були ворогами, скоріше навіть союзниками.

Як причина розправи над людьми Надира Саліфова тоді називалися дві причини:

- розправа над "Зайкою" сталася без дозволу "смотрящєго";

- трансляція відео по Skype, що викликало репресії по відношенню до сидільців з боку працівників пенітенціарної системи.

Після відбуття терміну "Нукрі Гальський" у 2015 році поїхав до Туреччини, через два роки там же з’явився "Лоту Гулі", який звільнився з ув’язнення. Обидва "законники", наскільки відомо, претензій щодо інциденту в "Матроській тиші" один одному не висловлювали, не раз перетиналися на спільних зустрічах. Наприклад, на весіллі у тій же Туреччині "законника" Миколи Дгебуадзе (Ніка Гагринський) у червні 2018 року.

Сам Лоту Гулі був убитий у Туреччині у серпні 2020 року.

Мінгрельський клан – найслабший

За даними ЗМІ, "Нукрі Гальський" входить у так званий "мінрельський клан" грузинських злодіїв у законі, який вважається найслабшим серед злодійських груп колишнього СНД. Саме тому "мінгрели" перебували під заступництвом російського "злодія в законі №1" Аслана Усояна ("Діда Хасана"), убитого в Москві в 2013 році.

Аслан Усоян, він же "Дід Хасан"

Союзником Усояна був і вже згаданий "Лоту Ґулі", чому і дивувала жорстка реакція "Нурі Дочі" на дії людей азербайджанського "злодія в законі". Більше того, саме Надір Саліфов вважався організатором убивства у 2016 році іншого "законника" — Ровшана Джанієва (Ровшан Ленкоранський), якого називали замовником убивства "Діда Хасана". На замовлення оточення Ровшана, як вважається, і було вбито Лоту Гулі у 2020 році.

З того часу позиції "мінгрелів" вважаються дуже хиткими.

Хто бере Київ?

Таким чином у своєму "поході" на Київ Нукрі Дочія може користуватися підтримкою "мінгрел" або клану "Лоту Гулі", який нікуди не зник після загибелі свого засновника.

Найімовірнішими "претендентами" є "рідний" для Нукрі Дочія "мінгрельський клан", тим більше, що він уже виявляв інтерес до Києва.

Так, як писав тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 10 лютого 2017 року в Києві було затримано главу "Мінгрела" Гела Кардава, він же злодій у законі "Гера Гальський" (як і Дочія, є уродженцем Гальського району Грузії).

"При затриманні у підозрюваного вилучено, можливо, підроблений паспорт громадянина України на ім’я Голомба Олега Романовича, уродженця Сімферополя (швидше за все підроблений у розрахунку на складність перевірки достовірності інформації в базах даних аннесованого Криму). З відкритих джерел відомо, що Гела Кардава є одним з організаторів про комерційних коронацій злодіїв у законі в пострадянських країнах. Крім того, є інформація про те, що він є штатним агентурним співробітником МВС Росії. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами РФ", — писав тоді Аваков на своїй сторінці в соцмережах.

Щоправда, з того часу справи у "Гели Гальського" йдуть не найкращим чином – у січні 2018 року він був заарештований у Мінську за використання підроблених документів та отримав 3 роки позбавлення волі. Щоправда, вже у 2019 році був звільнений за амністією як "зразковий арештант", відбувши половину терміну, що стало приводом звинуватити його в порушенні "злодійських традицій" і навіть "співпраці" з білоруськими силовиками.

Гела Гальська

При цьому Гела Кардава також перебуває в "санкційному списку" РНБО України проти "злодіїв у законі" та авторитетів за №221.

Кримінальний клан заснований "Лоту Гулі", також має свої інтереси в Україні, про що говорить недавнє вбивство в Одесі Надіра Алієва, людину з оточення Надіра Саліфова. Однак, незважаючи на цю втрату, клан знаходиться явно в кращій формі, ніж "мінгрели", і міг спробувати розширити свої інтереси на столицю, надавши допомогу Нукрі Дочія.

Тим часом загроза депортації нависла над Рустамом Джамбулатовим, екс-помічником померлого нардепа Антона Полякова, також будучи в "списку РНБО" він втратив українське громадянство.