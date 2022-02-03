Рус

Смерть нардепа Полякова: брат людини, яка "засвітилася" у справі, втратив українське громадянство

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
775
Брати Джамбулатови, ліворуч Рустам, який втратив українське громадянство Новина оновлена 03 лютого 2022, 14:29
Брати Джамбулатови, ліворуч Рустам, який втратив українське громадянство

Над бізнесменом нависла загроза депортації

Рустам Джамбулатов, чий брат Руслан вечеряв з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю 8 жовтня, втратив паспорт громадянина України.

Про це пише сайт "Детектив-інфо" із посиланням на дані судового реєстру України.

"Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області відмінило датоване вереснем 2014 року рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 37-річним авторитетним бізнесменом чеченського походження Рустамом Джамбулатовим", — повідомляє видання.

За даними видання, відповідне розпорядження з одночасним визнанням недійсним паспорта з тризубом Рустама Адамовича у формі ID-картки, чиновники ДМС винесли 14 грудня 2021 року.

Як уточнили джерела, сторона Рустама Джамбулатова подала позов до Окружного адміністративного суду столиці з вимогою призупинити дію припису Міграційної служби на час розгляду позову.

Не виключено, що за позбавленням українського громадянства Рустама Джамбулатова можуть спробувати екстрадувати за територію України як одного з фігурантів списку "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів", затвердженого Указом президента України 14 травня 2021 року.

Сам Рустам Джамбулатов неодноразово був помічений у подіях зі світу криміналу, так що над сім’єю майорить виразний "кримінальний шлейф", а Руслана Джамбулатова екс-кохана Полякова Ганна Скороход вважає причетним до загибелі нардепа.

Теги:
#Паспорт #Громадянство #ГМС #Антон Поляков #Руслан Джамбулатов
Сергій Кузьміних
Україна
"Слугу народу" оголосили у розшук у справі про хабар: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Кузьміних
"Слугу народу" оголосили у розшук у справі про хабар: подробиці
Дата публікації
Категорія
Вибух, що трапився на 2-му поверсі, зачепив квартири до 4-го
Постраждали десятки квартир, людей годує польова кухня – що відбувається на місці вибуху у Кропивницькому (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам
Росіяни стягнули ближче до України ракети: оприлюднено нові фото з супутника
Дата публікації
Категорія
Теплі куртки стануть у нагоді
На Україну чекають сильні морози та весняне тепло: синоптики назвали дати
Дата публікації
Категорія
Ударний середньовисотний БПЛА Bayraktar
Україна вирішила будувати завод "Байрактарів", а Туреччина м’яко "послала" Росію