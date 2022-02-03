Смерть нардепа Полякова: брат человека, который "засветился" в деле, лишился украинского гражданства

Над бизнесменом нависла угроза депортации

Рустам Джамбулатов, чей брат Руслан ужинал с народным депутатом Антоном Поляковым перед его смертью 8 октября, лишился паспорта гражданина Украины.

Об этом пишет сайт "Детектив-инфо" со ссылкой на данные судебного реестра Украины.

"Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области отменило датированное сентябрем 2014 года решение об оформлении приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению 37-летним авторитетным бизнесменом чеченского происхождения Рустамом Джамбулатовым", — сообщает издание.

По данным издания, соответствующее предписание с одновременным признанием недействительным паспорта с трезубцем Рустама Адамовича в форме ID-карты, чиновники ГМС вынесли 14 декабря 2021 года.

Как уточнили источники "Телеграфа", сторона Рустама Джамбулатова подала иск в Окружной административный суд столицы с требованием приостановить действие предписания Миграционной службы на время рассмотрения иска.

Не исключено, что вслед за лишением украинского гражданства Рустама Джамбулатова могут попытаться экстрадировать за территорию Украины как одного из фигурантов списка "воров в законе и криминальных авторитетов", утвержденного Указом президента Украины 14 мая 2021 года.

Сам Рустам Джамбулатов неоднократно был замечен в происшествиях из мира криминала, так что над семьей реет отчетливый "криминальный шлейф", а Руслана Джамбулатова экс-возлюбленная Полякова Анна Скороход считает причастным к гибели нардепа.