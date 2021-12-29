В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)

Загинув Назір Алієв, який мав славу кримінального авторитета, а також був близьким до відомого злодія в законі Лоту Гулі

У вівторок, 28 грудня, у більярдному клубі "Арена" в Одесі відбулася стрілянина. Вбивця увійшов до закладу і відкрив вогонь по двох відпочиваючих: один із них загинув на місці.

За інформацією облуправління поліції, на місце виїхали слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт. Копи оперативно затримали стрільця та відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "Умисне вбивство" та "Замах на умисне вбивство".

За даними місцевого сайту "Думська", який посилається на джерело в правоохоронних органах, вбивця — громадянин Азербайджану Шохраддін Гулійєв — увійшов до клубу і відразу ж відкрив вогонь.

Вбивця кримінального авторитету з Одеси

В результаті від отриманих поранень помер Назір Алієв. ЗМІ пише, що він мав славу кримінального авторитета, а також був близьким до відомого злодія в законі Лоту Гулі (справжнє ім’я — Надір Саліф), якого розстріляли в Туреччині 2020 року.

За попередньою інформацією, стрілянина сталася через переділ сфер впливу у кримінальному світі Одеської області. Розслідування продовжується.

Нагадаємо, того ж дня у російському Світлограді сталася надзвичайна подія у місцевій лікарні. Лікар, який підробляє тут хірургом-анестезіологом, увірвався в будівлю та вчинив стрілянину з карабіна.