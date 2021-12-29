В Одессе застрелили криминального авторитета: подробности (фото)

Погиб некий Назир Алиев, который имел славу криминального авторитета, а также был близок к известному вору в законе Лоту Гули

Во вторник, 28 декабря, в бильярдном клубе "Арена" в Одессе произошла стрельба. Налетчик вошел в заведение и открыл огонь по двум отдыхающим: один из них погиб на месте.

По информации облуправления полиции, на место выехали следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт. Копы оперативно задержали стрелка и открыли уголовное производство по двум статьям: "Умышленное убийство" и "Покушение на умышленное убийство".

Согласно данным местного сайта "Думская", который ссылается на источник в правоохранительных органах, налетчик — гражданин Азербайджана Шохраддин Гулийев — вошел в клуб и сразу же открыл огонь.

Убийца криминального авторитета из Одессы

В результате, от полученных ранений скончался некий Назир Алиев. СМИ пишет, что он имел славу криминального авторитета, а также был близок к известному вору в законе Лоту Гули (настоящее имя — Надир Салифов), которого расстреляли в Турции в 2020 году.

По предварительной информации, стрельба произошла из-за передела сфер влияния в криминальном мире Одесской области. Расследование продолжается.

Напомним, в этот же день в российском Светлограде произошло чрезвычайное происшествие в местной больнице. Врач, подрабатывающий здесь хирургом-анестезиологом, ворвался в здание и устроил стрельбу из карабина.