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В Одессе застрелили криминального авторитета: подробности (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Стрельба в клубе "Арена" в Одессе Новость обновлена 29 декабря 2021, 09:45
Стрельба в клубе "Арена" в Одессе

Погиб некий Назир Алиев, который имел славу криминального авторитета, а также был близок к известному вору в законе Лоту Гули

Во вторник, 28 декабря, в бильярдном клубе "Арена" в Одессе произошла стрельба. Налетчик вошел в заведение и открыл огонь по двум отдыхающим: один из них погиб на месте.

По информации облуправления полиции, на место выехали следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт. Копы оперативно задержали стрелка и открыли уголовное производство по двум статьям: "Умышленное убийство" и "Покушение на умышленное убийство".

Согласно данным местного сайта "Думская", который ссылается на источник в правоохранительных органах, налетчик — гражданин Азербайджана Шохраддин Гулийев — вошел в клуб и сразу же открыл огонь.

Убийца криминального авторитета из Одессы
Убийца криминального авторитета из Одессы

В результате, от полученных ранений скончался некий Назир Алиев. СМИ пишет, что он имел славу криминального авторитета, а также был близок к известному вору в законе Лоту Гули (настоящее имя — Надир Салифов), которого расстреляли в Турции в 2020 году.

По предварительной информации, стрельба произошла из-за передела сфер влияния в криминальном мире Одесской области. Расследование продолжается.

Напомним, в этот же день в российском Светлограде произошло чрезвычайное происшествие в местной больнице. Врач, подрабатывающий здесь хирургом-анестезиологом, ворвался в здание и устроил стрельбу из карабина.

Теги:
#Одесса #Полиция #Криминал #Стрельба
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