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В России хирург с автоматом устроил стрельбу в больнице: подробности и фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Андрей Мирошниченко и Людмила находятся в разводе Новость обновлена 28 декабря 2021, 14:44
Андрей Мирошниченко и Людмила находятся в разводе

Нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения

Во вторник, 28 декабря, в российском Светлограде произошло чрезвычайное происшествие в местной больнице. Врач, подрабатывающий здесь хирургом-анестезиологом, ворвался в здание и устроил стрельбу из карабина.

Подробности сообщают Telegram-каналы "Mash" и "Shot".

Об инциденте рассказывают со слов очевидцев. Они же раскрыли и личность стрелка — врач Андрей Мирошниченко. Клиника, где произошел дебош, мужчина лишь иногда подрабатывает реаниматологом. Зато на постоянной основе здесь работает его бывшая жена Людмила, с которой они находятся в разводе.

Людмила и ее бывший муж Андрей, устроивший стрельбу
Людмила и ее бывший муж Андрей, устроивший стрельбу

Утверждается, что к стрельбе врача побудил не только алкоголь, но и приступ ревности к экс-супруге. При этом именно она пыталась остановить его от стрельбы и вырывала оружие из рук. Тем не менее Мирошниченко удалось сделать несколько выстрелов.

Известно, что в больницу он прошел свободно, спрятав оружие под верхней одеждой.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. При этом врачи и пациенты разбегались кто куда: некоторые в страхе выскакивали на улицу, кто-то — прятался в подвале.

Полиция оперативно прибыла на место преступления. Стрелок якобы сдался им лично — нескольким доктора удалось его скрутить и закрыть в одном из кабинетов.

Врач-стрелок Андрей Мирошниченко
Врач-стрелок Андрей Мирошниченко

В различных СМИ сообщается, что у разведенной пары имеется двое детей — 13-летний сын и 6-летняя дочка. Экс-супруга, которую Андрей Мирошниченко приревновал, сейчас находится в состоянии шока. Сообщается, что её временно положили под капельницу — чтобы привести нервы в порядок.

Что именно грозит нападавшему, пока неизвестно. Впрочем, в сети уже по-разному оценивают его поступок.

Отметим, что за два дня — это уже второе вооруженное нападение мужчин на своих бывших жен. При чем первое, в Канске, закончилось страшной трагедией — мужчина убил супругу и своих детей, а затем покончил жизнь самоубийством.

Теги:
#Россия #Больница #Ревность #Стрельба #Врач #Ставропольский край
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