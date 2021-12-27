Мужчина зарезал свою семью и покончил с собой в России: детали трагедии и фото

Женщина с двумя детьми ушла от мужа из-за постоянных побоев

В Красноярском крае Российской Федерации мужчина зарезал жену и двоих детей, которые сбежали от него из-за постоянных побоев. Задержать убийцу не удалось, поскольку он покончил с собой.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, трагедия случилась в городе Канск в трехэтажном доме на улице Эйдемана.

Трагедия произошла в Канске в доме по улице Эйдемана

Жестоко убитую семью из четырех человек в квартире обнаружила бабушка, которая вернулась домой. На их телах были многочисленные колото-резанные раны.

По предварительным данным, муж убил жену и двоих детей — 11-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. И после этого покончил с собой.

Сообщается, что женщина работала воспитательницей в детском саду. Вместе со своими детьми она сбежала от мужа, который постоянно ее избивал, на съемную квартиру. Пара находилась в процессе развода. В ночь на понедельник, 27 декабря, мужчина пришел к дому, где жила его жена с детьми, и убил их и себя.

Николай Куропаткин убил жену и детей в Канске из-за развода, фото и видео

По информации канала Mash, мужчину, который зарезал жену и двоих детей, зовут Николай Куропаткин. Знакомые семьи говорят, что он был спокойным и работал в аутсорсинговой компании "Серивионика". А в школе, где учились его дети, утверждают, что мужчина часто выпивал и бил сына Мишу, дочь Машу и свою жену.

Погибшая женщина еще в сентябре подала на развод и уехала, забрав детей. 19 января 2022 года должно было состоятся заседание суда.

Николай Куропаткин убил свою жену и детей из-за развода

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