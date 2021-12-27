Чоловік зарізав свою сім’ю і наклав на себе руки в Росії: деталі трагедії та фото
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Жінка з двома дітьми пішла від чоловіка через постійні побої
У Красноярському краї Російської Федерації чоловік зарізав дружину та двох дітей, які втекли від нього через постійні побої. Затримати вбивцю не вдалося, оскільки він наклав на себе руки.
Як повідомляє Telegram-канал SHOT, трагедія сталася у місті Канськ у триповерховому будинку на вулиці Ейдемана.
Жорстоко вбиту сім’ю із чотирьох людей у квартирі виявила бабуся, яка повернулася додому. На їхніх тілах були численні колото-різані рани.
За попередніми даними, чоловік убив дружину та двох дітей — 11-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. І після цього наклав на себе руки.
Повідомляється, що жінка працювала вихователькою у дитячому садку. Разом зі своїми дітьми вона втекла від чоловіка, який її постійно бив, на орендовану квартиру. Пара знаходилася у процесі розлучення. У ніч проти понеділка, 27 грудня, чоловік прийшов до будинку, де жила його дружина з дітьми, і вбив їх і себе.
За інформацією каналу Mash, чоловіка, який зарізав дружину та двох дітей, звуть Микола Куропаткін. Знайомі сім’ї кажуть, що він був спокійним і працював у аутсорсинговій компанії "Сервіоніка". А в школі, де навчалися його діти, стверджують, що чоловік часто випивав та бив сина Мішу, дочку Машу та свою дружину.
Загибла жінка ще у вересні подала на розлучення та поїхала, забравши дітей. 19 січня 2022 року мало відбутися засідання суду.
Раніше повідомлялося про жорстоке вбивство українки в Італії. Чоловік чотири рази вистрілив у жінку з особистої зареєстрованої зброї – вона померла ще до приїзду поліції та медиків. "Телеграф" поспілкувався зі старшою донькою загиблої українки, яка розповіла, коли та чому її мама поїхала до чужої країни, як їй там жилося і яка насправді атмосфера панувала у родині її роботодавців.
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