Італійський пенсіонер застрелив українку: що відомо

Українка Марія Баран загинула в Італії

У передмісті італійського Неаполя пенсіонер застрелив українку, яка доглядала його та його сестру.

Про це пише OBOZREVATEL.

Інцидент стався в середу, 15 грудня, у містечку Торре-Аннунціата, де 67-річна Марія Баран працювала доглядальницею у 81-річного Пеллегріно Рейбальді та його сестри.

Колишній учитель математики вистрілив з особистої зброї в хатню робітницю, коли та мила посуд. Лікарі та поліція, які прибули на місце, допомогти жінці не встигли.

Пенсіонера одразу ж затримали, за вчинене йому світить тюремний термін.

Знайома загиблої розповіла, що Баран жила в Італії вже багато років і до цього доглядала інших людей похилого віку. В Італії в неї залишилося дві доньки, які теж виїхали з України.

Відомо також, що українка мала гарну репутацію в місті, а її колишні клієнти ніколи не скаржилися на її послуги та були задоволені роботою.

Що стосується сім’ї Рейбальді, то в них змінилося кілька доглядальниць, кажуть, що в усьому винний чварний характер пенсіонера, який регулярно влаштовував скандали та не гидував рукоприкладством.

Поліціянтам він заявив, що йому не подобалося, як доглядають його сестру. До того ж він звинувачував українку в тому, що та нібито забирає його гроші.

Як повідомлялося раніше, у вересні в італійському аеропорту померла українка Ганна Бурак. Вона працювала доглядальницею в містечку Валло ді Діано, і мала намір вперше за багато років відвідати Україну. Проте в аеропорту їй стало погано, після чого вона померла. Після прибуття поліціянтів стало відомо, що її після смерті пограбували.