Итальянский пенсионер застрелил украинку: что известно

Украинка Мария Баран погибла в Италии.

В пригороде итальянского Неаполя пенсионер застрелил украинку, которая ухаживала за ним и его сестрой.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Инцидент произошел в среду, 15 декабря, в городке Торре-Аннунциата, где 67-летняя Мария Баран работала сиделкой у 81-летнего Пеллегрино Рейбальди и его сестры.

Бывший учитель математики выстрелил из личного оружия в домработницу, когда та мыла посуду. Прибывшие на место врачи и полиция помочь женщине не успели.

Пенсионера сразу же задержали, за содеянное ему светит тюремный срок.

Знакомая погибшей рассказала, что Баран жила в Италии уже много лет и до этого ухаживала за другими пожилыми людьми. В Италии у нее осталось две дочери, которые тоже выехали из Украины.

Известно также, что у украинки была хорошая репутация в городе, а ее бывшие клиенты никогда не жаловались на ее услуги и были довольны работой.

Что касается семьи Рейбальди, то у них сменились несколько сиделок, говорят, что всему виной склочный характер пенсионера, который регулярно устраивал скандалы и не брезговал рукоприкладством.

Полицейским он заявил, что ему не нравилось, как ухаживают за его сестрой. К тому же он обвинял украинку в том, что та якобы забирает его деньги.

Как сообщалось ранее, в сентябре в итальянском аэропорту умерла украинка Анна Бурак. Она работала сиделкой в городке Валло ди Диано, и намеревалась впервые за многие годы посетить Украину. Однако в аэропорту ей стало плохо, после чего она скончалась. После прибытия полицейских стало известно, что ее после смерти ограбили.