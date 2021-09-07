В итальянском аэропорту умерла пожилая украинка, а после этого ее ограбили

Женщина впервые за много лет хотела отправиться домой.

В аэропорту Каподичино, что в городе Неаполь, умерла 60-летняя уроженка Украины, которая находилась на заработках в Италии. Резонанса событию добавляет также то, что после этого все ее вещи и накопления были украдены.

О происшествии сообщил итальянский активист Лука Абейте еще 4 сентября.

Анна Бурак была волонтером и сиделкой в маленьком городке Валло ди Диано, где местные отзывались о ней, как о добром и альтруистическом человеке.

Женщина собиралась посетить в Украину 3 сентября, однако уже в аэропорту ей стало плохо, после чего она умерла. Не совсем понятно случилось ли ограбление там или уже в морге, теперь это будут выяснять полицейские.

"Кажется, что человеческой подлости нет пределов… Прости нас, Анна, ты такого не заслужила", — написал Абейте.

Он добавил, что считает воровство мерзким поступком, а кражу, совершенную подобным образом, и вовсе выходящей за пределы толерантности.

Как сообщалось ранее в Польше недавно от действий полиции погиб 25-летний украинец. Силовики заявили, что тот буянил и вел себя агрессивно, однако записи с камер наблюдений показывают, что тот послушно следовал за медработниками.

6 сентября под зданием полиции Вроцлава собрались протестующие, которые потребовали наказать виновных в этом происшествии.