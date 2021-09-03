Повода пытать не давал: появилось видео незадолго до смерти 25-летнего украинца в польском вытрезвителе

В Польше трагически погиб 25-летний украинец, по отношению к которому копы применили пытки как к "буйному". Но появилось видео, которое свидетельствует об обратном

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором в польском Вроцлаве фельдшеры выводят из автобуса 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Через несколько часов после этих кадров уроженец Винницкой области скончался в вытрезвителе, где его били, душили и связывали местные копы.

Напомним, что трагедия с украинским заробитчанином в Польше произошла еще 30 июля, однако огласке историю предали лишь сейчас.

На записи, опубликованной местным СМИ Polsat News, видно, как молодого человека, который до этого якобы бился головой о стекло в автобусе, чем и привлек внимание водителя, выводят сотрудники скорой. И хоть в отчетах польских копов и медиков неоднократно упоминалось, что Дмитрий вел себя агрессивно, на видео — совсем другая картина: молодой человек смирно идет вместе с медработниками, не оказывая ни малейшего сопротивления.

Местные СМИ пишут о том, что в 22:30 украинца передали в вытрезвитель с 1,5 промилле алкоголя в крови. Там и начались пытки: согласно вскрытию, к Дмитрию применяли газ, избивали дубинкой и душили, а также связали ремнями якобы чтобы успокоить. В какой-то момент парень начал синеть и задыхаться, спасти его, увы, не удалось.

Та самая кушетка в вытрезвителе, на которой скончался связанным 25-летний Дмитрий

В полиции Вроцлава по данному факту проводят служебное расследование. Кроме того, этим делом занимается и прокуратура Свидницы, которая отстранила от работы двоих подозреваемых в смерти украинца, а еще двоих уже уволили со службы.

По версии вроцлавских правоохранителей, они выполняли свою работу и якобы были вынуждены применить силу, так как человек буйствовал и кусался.

Кроме того, копы говорят, что сейчас они назначили дополнительные экспертизы, в частности — на наличие наркотиков в крови у Дмитрия. Но как их будут проводить — неизвестно, ведь парня уже похоронили в Винницкой области.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Польше антитеррористические подразделения и пограничники задержали троих украинцев, которые могли похищать автомобили на территории ЕС.