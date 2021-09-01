Угоняли машины и занимались наркопреступностью: в Польше задержали троих украинцев

Полиция Польши задержала троих граждан Украины.

В Польше разоблачили преступную группу, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов, а также наркопреступностью.

Как сообщает "Польское радио", задержаны трое украинцев и трое поляк.

В операции участвовала полиция с Катовице, а также антитеррористические подразделения и пограничники.

В ходе обысков изъяты четыре мотоцикла и легковой автомобиль, автозапчасти стоимостью примерно 500 тысяч злотых, 1,5 кг амфетамина, марихуану и наличные.

Сообщается, что банду пытались поймать с 2020 года. Преступная группа по всей стране похищала авто и запчасти к ним. У бандитов обнаружили электронные устройства для угона транспортных средств, а также оборудование для выращивания конопли.

На данные момент всем участникам предъявили обвинения. Двух украинцев взяли под временный арест. Остальные задержанные находятся под надзором полиции.

Напомним, в польском городе Радомско полиция задержала афериста из Украины.