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Викрадали автомобілі та займалися наркозлочинністю: в Польщі затримали трьох українців

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Силовики виявили крадені запчастини Новина оновлена 01 вересня 2021, 20:00
Силовики виявили крадені запчастини

Поліція Польщі затримала трьох громадян України.

У Польщі викрили злочинну групу, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів, а також наркозлочинністю.

Як повідомляє "Польське радіо", затримані троє українців і троє поляк.

В операції брала участь поліція з Катовіце, а також антитерористичні підрозділи і прикордонники.

В ході обшуків вилучено чотири мотоцикла і легковий автомобіль, автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих, 1,5 кг амфетаміну, марихуану і готівку.

Повідомляється, що банду намагалися зловити з 2020 року. Злочинна група по всій країні викрадала авто і запчастини до них. У бандитів виявили електронні пристрої для викрадення транспортних засобів, а також обладнання для вирощування конопель.

На даний момент всім учасникам пред’явили звинувачення. Двох українців взяли під тимчасовий арешт. Решта затриманих перебувають під наглядом поліції.

Нагадаємо, в польському місті Радомско поліція затримала афериста з України.

Георгій Тука
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