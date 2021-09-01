Викрадали автомобілі та займалися наркозлочинністю: в Польщі затримали трьох українців

Поліція Польщі затримала трьох громадян України.

У Польщі викрили злочинну групу, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів, а також наркозлочинністю.

Як повідомляє "Польське радіо", затримані троє українців і троє поляк.

В операції брала участь поліція з Катовіце, а також антитерористичні підрозділи і прикордонники.

В ході обшуків вилучено чотири мотоцикла і легковий автомобіль, автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих, 1,5 кг амфетаміну, марихуану і готівку.

Повідомляється, що банду намагалися зловити з 2020 року. Злочинна група по всій країні викрадала авто і запчастини до них. У бандитів виявили електронні пристрої для викрадення транспортних засобів, а також обладнання для вирощування конопель.

На даний момент всім учасникам пред’явили звинувачення. Двох українців взяли під тимчасовий арешт. Решта затриманих перебувають під наглядом поліції.

Нагадаємо, в польському місті Радомско поліція затримала афериста з України.