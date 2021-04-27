Притворялся едущим в Германию словаком: в Польше задержали украинца за аферу на миллион

В польском городе Радомско задержала украинца, который пытался вывезти с территории местного завода 120 посудомоечных машин, изображая из себя сотрудника словацкой транспортной компании.

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции Радомско.

"Работники сообщили, что водитель грузовика пытался незаконно вывезти товар из компании. В ходе работ на месте полиция установила, что водитель въехал на завод на грузовике на основании транспортных документов, которые позже оказались поддельными", - говорится сообщении, где уточняется, что инцидент случился 21 апреля.

Так, работники завода погрузили в машину 120 посудомоечных машин, которые должны были отправиться в Германию. Когда водитель грузовика ждал выдачу документов, один из сотрудников получил информацию из штаб-квартиры компании, что отпускать груз нельзя. После этого работник, ответственный за выдачу товара, вернул посудомоечные машины на склад.

Полиция, прибывшая на завод по вызову, обнаружила поддельные транспортные документы, и задержали мужчину, который был за рулем грузовика.

Как отметили правоохранители, установить личность водителя было трудно, поскольку человек имел при себе документы на разные имена и национальности. В конце концов, следователи выяснили, что им является 28-летний гражданин Украины. 23 апреля он был арестован на три месяца.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Познани (Польша) задержали украинца, который призывал несовершеннолетних к самоубийству.

Также в Польше задержали двоих граждан Украины, гражданина Азербайджана и польку за организацию незаконной схемы выработки документов для иностранцев.