В Польше задержали украинцев за незаконную схему легализации иностранцев

Новости мира:Полиция Польши разоблачили граждан Украины, которые занимались легализацией иностранцев.

В Польше задержали двоих граждан Украины, гражданина Азербайджана и польку за организацию незаконной схемы выработки документов для иностранцев. Об этом сообщает Польское радио.

Они незаконно производили иностранцам документы для пребывания в Польше через фиктивное трудоустройство. Своей нелегальной деятельностью незаконная группа смогла выманить вид на пребывание для более 500 иностранцев.

По информации пограничников, в состав преступной группы, которая незаконно и за деньги помогала с документами на пребывание иностранцев в Польше, входили гражданин Азербайджана, двое граждан азербайджанской национальности и полька – жена одного из них.

"Группа благодаря „подставным фирмам" фиктивно наняла минимум 537 иностранцев из Азербайджана, России, Грузии, Украины, Узбекистана, Турции, Пакистана, Ирана, Ирака, Казахстана, чтобы потом выпросить разрешения на пребывание и разрешения на работу, что позволяли иностранцам незаконный въезд и пребывание на территории Польши и других стран ЕС", - сказали в Надвісланському отделе Пограничной службы Польши.

Четырех подозреваемых на прошлой неделе задержали в Варшаве и в окрестностях Груйца. Правоохранители изъяли в квартирах и осідках фирм многочисленную документацию, электронные носители, а также автомобили, электронную технику на сумму около 470 тыс. злотых.

Напомним, На получение статуса беженца в Польше подали 430 украинцев.