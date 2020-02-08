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Сколько украинцев в Польше работаю нелегально

Сколько украинцев в Польше работаю нелегально
08:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В 2019 году в Польше провели больше 4 тысяч проверок легальности трудоустройства иностранцев.

В 2019 году в Польше не менее более 13 тысяч украинцев работали нелегально.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.

За год польские пограничники совершили более 4 тыс. проверок легальности трудоустройства и обнаружили, что 14,7 тыс. иностранцев работали незаконно.

Украинцев больше всего среди нарушителей, на втором месте граждане Грузии - 476, далее граждане Молдовы и Беларуси - 326 и 243.

По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.

Кроме того, в 2019 году польские пограничники зафиксировали 26,6 тысячи иностранцев, которые нарушили правила пребывания в стране.

Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем было в предыдущем году. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.

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Известно, что за три квартала 2019 года трудовые мигранты из Польши перевели в Украину $2,82 млрд.

Напомним, в 2019 году документы на получение статуса беженца в Польше подали 430 граждан Украины, ходатайство 21 из них было удовлетворено.

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Польша, Украинцы, Иностранцы, Заробитчане.
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