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Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
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Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В то время как ЕС официально вводит новые правила выдачи виз, Польша стала все чаще отказывать украинцам во въезде в страну.

Польша в 2019 году увеличила количество отказов украинцам во въезде в страну на 25% в сравнении с предыдущим годом. Как сообщает аналитический центр "Европа без барьеров", польские пограничники в течение 2019 года не пустили 58,8 тысячи граждан Украины.

"Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысячи, это на 25% больше, чем в предыдущем году (46,7). Как и ранее, абсолютное большинство отказов - на наземной границе", - говорится в сообщении.

Среди главных причин отказа - неподтвержденная цель поездки (34,9 тыс.), а также недостаток средств (12,8 тысячи).

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими. Можно выделить три причины такой динамики.

Во-первых, и это главное, после введения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу. В 2016 году 45 тысяч человек получили отказ еще на этапе визовой аппликации.

Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель и ход своей поездки.

В-третьих, не всегда являются совершенными и методы контроля пограничных служб ЕС. Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карточку в качестве доказательства у них не приняли", - рассказала исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко.

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Также аналитики отметили стремительный рост количества пересечений польской границы воздушным транспортом - в 2019 году 700 тысяч граждан Украины воспользовались этим путем (+75%). Для сравнения - в 2018 году - 404 тысячи, а в 2017 - 204 тысячи. Общее количество пересечений наземной границы Украины и Польши в обоих направлениях выросло на 1%, до 21,7 млн.

Граждане Украины въезжали в Польшу (всеми путями) 10,4 млн раз, из них 9,66 млн - через наземную границу. Напомним, украинские дипломаты разъяснили изменения условий безвизовых поездок для граждан Украины в страны-члены Европейского Союза с 2021 года.

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В частности, ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран.

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ЕС, Польша, Евросоюз, Безвиз, Въезд в ЕС, ETIAS.
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