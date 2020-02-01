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Суббота, 01.02.2020
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ЕС вводит новые правила получения краткосрочных виз

ЕС вводит новые правила получения краткосрочных виз
17:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Европейский союз с 2 февраля меняет правила выдачи виз.

Европейский Союз официально объявил о введении со 2 февраля новых правил выдачи виз гражданам третьих стран для нахождения на территории стран ЕС, но никаких изменений в визовой политике для стран, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом, не будет.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Новые правила ЕС относительно краткосрочных виз будут применяться с 2 февраля 2020 года. Они упростят для законных посетителей процедуру запросов на визу для въезда в Европу, облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса и одновременно предоставят больше ресурсов для противодействия риску незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности", - говорится в сообщении.

Новые правила будут распространяться на граждан всех стран, которые нуждаются в оформлении виз для поездок в ЕС - таких стран на сегодняшний день насчитывается 105. В то же время никаких изменений в визовой политике не произойдет для стран, которые имеют режим безвизовых поездок в ЕС, ведь новые правила не распространяются на граждан таких стран.

Новые правила предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран необходимы для въезда в 22 страны ЕС, которые являются членами Шенгенской зоны (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Испания и Швеция). Такие правила распространяются также на четыре ассоциированные с ЕС страны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Краткосрочные визы, которые будут выдаваться в любой из перечисленных стран, позволяют поездки по всем странам ЕС продолжительность до 90 дней в любой период в 180 дней.

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Как отмечается, изменения в визовые правила ЕС были приняты Европейским парламентом и Советом ЕС в июле 2019 года. Такие изменения были вызваны несколькими факторами, в частности, резким ростом числа заявителей на получение виз. В частности, с 2009 года количество заявителей выросло на 57% - с 10,2 млн в 2009 году до более чем 16 млн в 2018 году.

Кроме того, визовый сбор в 60 евро, который был установлен с 2006 года, уже не покрывает расходы на обработку заявок и выдачу виз, в частности, по причинам, вызванным инфляцией, поэтому он увеличивается до 80 евро. Общее увеличение визового сбора не коснется стран, с которыми ЕС имеет соглашения об упрощенном визовом режиме, - таких как Армения, Азербайджан и Россия - визовый сбор для граждан этих стран, по-прежнему будет составлять 35 евро.

При этом Еврокомиссия приводит статистику, согласно которой визовый сбор ЕС остается относительно небольшим по международным стандартам. Так, виза в США стоит 143 евро, в Китай - 126 евро, в Австралию - 90 евро, в Канаду - 68 евро, в Индию - 95 евро. Виза в Великобританию (по состоянию на январь 2020 года) составляла 112 евро.

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По обновленным правилам, заявители могут подавать заявки на визу за шесть месяцев (9 месяцев для путешествий морским транспортом) до запланированной поездки, вместо трех месяцев, как предполагалось ранее. Кроме того, упрощена процедура получения многократных виз продолжительностью от 1 до 5 лет, для их получения заявители могут оформлять подачу в электронном виде (до этого принимались только бумажные анкеты). Заявки на визы консульские учреждения ЕС должны рассматривать не более 15 суток, в отдельных случаях этот срок может увеличиваться до 45 суток.

Как отмечает Еврокомиссия, визовый процесс будет тесно связан с диалогом и сотрудничеством ЕС с третьими странами в вопросах реадмиссии.

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После выхода Великобритании из ЕС, который фактически произошел в полночь с 31 января на 1 февраля, гражданам этой страны предоставляется право безвизовых поездок в страны ЕС, поэтому новые визовые правила ЕС на них не распространяются.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом действует с 11 июня 2017 года.

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ЕС, Виза, Шенген, Безвиз.
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