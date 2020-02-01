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Повлиял не только на британцев: что происходит в Европарламенте после Brexit

Повлиял не только на британцев: что происходит в Европарламенте после Brexit
11:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европейский парламент уточнил изменения в своей структуре после осуществления процедуры Brexit.

После Brexit меняется структура Европейского парламента, поскольку 73 депутата от Великобритании в дальнейшем уже не являются членами этой евроинституции.

Из этих 73 депутатских мест 27 распределены между странами-членами согласно пропорциональному соотношению количества населения соответствующих стран, 46 депутатских мест зарезервированы для депутатов, которые придут в Европейский парламент в результате дальнейшего расширения ЕС, сообщается на сайте Европарламента.

Таким образом, общее количество депутатских мест в Европарламенте после выхода Великобритании уменьшилась с 751 до 705.

Количественное представительство стран-членов в Европарламенте изменилось следующим образом: Германия (неизменное количество 96), Франция - 79 (количество выросло +5), Италия - 76 (+3), Испания - 59 (+5), Польша - 52 (+1), Румыния - 33 (+1), Нидерланды - 29 (+3), Бельгия - 21, Чешская Республика - 21, Греция - 21, Венгрия - 21, Португалия - 21, Швеция - 21 (+1), Австрия - 19 (+1), Болгария - 17, Дания - 14 (+1), Словакия - 14 (+1), Финляндия - 14 (+1), Ирландия - 13 (+2), Хорватия - 12 (+1), Литва - 11, Латвия - 8, Словения - 8, Эстония - 7(+1), Кипр - 6, Люксембург - 6, Мальта - 6.

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Изменилась также структура Европарламента в представительстве политических партий по количеству депутатских мест и процентным соотношением к общему количеству депутатов.

EPP (Европейская народная партия): было 182, стало - 187, 26,6% (+2,3%);

S&D (Прогрессивный альянс социалистов и демократов): было 154, стало - 148, 21,0% (+0,5%);

Renew Europe (Обновление Европы): было 108, стало - 97, 13,8% (-0,6%);

Greens/EFA (Группа зеленых/Европейский свободный Альянс): было 74, стало - 67, 9,5% (-0,4%);

Identity and Democracy Group (Группа идентичности и демократии): было 73, стало– 76, 10,8% (+1,1%);

ECR – (Группа европейских консерваторов и реформистов): было 62, стало - 68, 8,8% (без изменений);

GUE/NGL – (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых): было 40, стало – 40, 5,7% (+0,4%);

NI – (не присоединившиеся депутаты): было 53, стало – 27, 3,8% (-3,3%).

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Страны-члены должны как можно быстрее представить 27 новых членов Европарламента из числа политиков, принимавших участие в Европейских выборах в мае прошлого года. Полномочия таких депутатов формально начинаются сегодня, 1 февраля 2020 года.

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ЕС, Великобритания, Европарламент, Brexit.
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