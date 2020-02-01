"Готовы двигаться вперед": Боррель отреагировал на Brexit

Новости мира:Европейский Союз огорчен в связи с проведением процедуры Brexit, но уважает это решение.

Европейский Союз огорчен выходом Соединенного королевства из ЕС, впрочем, уважает это решение.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Борреля.

"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьим государством. Хотя мы сожалеем из-за решения Объединенного королевства покинуть Союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Великобритания "останется ключевым партнером ЕС".

"Наши отношения укоренены в общих ценностях и интересах, возникающих из географии, истории и ценностей, закрепленных в совместном европейском наследии", - отметил дипломат.

По его убеждению, после Brexit "экономические, социальные и политические отношения между ЕС и Соединенным королевством не прекратятся".

"Мы есть и будем оставаться тесно связанными. Наше стремление - построить новое амбициозное партнерство в торговом и экономическом сотрудничестве, принуждении к соблюдению закона и уголовной юстиции, иностранной политике, безопасности и обороне", - отметил Боррель.

Он подытожил, что "с нетерпением ожидает того, что, надеюсь, будет очень близким сотрудничеством с нашими британскими друзьями в совместных вызовах на региональном и глобальном уровнях".

Как сообщалось, в полночь по центральноевропейскому времени (в 01 час по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом относительно Brexit.

Она предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новую и справедливую сделку относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.